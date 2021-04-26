DÜN GECE RESMİNİ ÖPTÜM DE YATTIM NECİP!

Sezon başında maaşının 1.2 milyon Euro'dan 400 bin Euro'ya inmesini kabul eden Necip Uysal performansıyla büyülüyor. Bu sezon 4 ayrı mevkide forma giyen Necip, Kayserispor maçında da alkışlandı... Onun için, "Xabi Alonso gibiydi, dün gece resmini öptüm de yattım Necip, Bir Necip Uysal atasözü der ki: Ben her yerde oynarım hocam" yorumları yapıldı.