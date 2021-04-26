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    şampiyon oldu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Hollanda Eredivisie’nin 30. haftasında , sahasında ’ı 2-0 mağlup ederek puanını 76’ya yüksetti. Ajax, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Ajax şampiyon oldu

    Hollanda Eredivisie'nin 30. haftasında Ajax, sahasında AZ Alkmar'ı 2-0 mağlup ederek puanını 76'ya yüksetti. Ajax, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    HAMZAOĞLU DA GİTTİ!
    Kayserispor, bu sezonki 4. teknik direktörü olan Hamza Hamzaoğlu ile de yollarını ayırdı... Sarı-Kırmızılı ekip Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.

    BURAK YILMAZ ŞOV
    Fransa Ligi'nde Lille deplasmanda Lyon'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü... Lille'in 2 golünü Burak Yılmaz attı. Lille'de Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da oynadı.

        DERVİŞOĞLU'NUN BONSERVİSİ ALINACAK
        G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervisoğlu'nun bonservisinin alınacağı öğrenildi. Halil şansları iyi kullandı ve teknik ekibin güvenini kazandı.

        FATİH TERİM TÜM TAKIMI İNANDIRDI
        Takımı         şampiyonluk şansının olduğuna ikna eden Fatih Terim bunun meyvelerini topluyor. Terim, "Biz maçlarımızı kazanacağız. Sonra duruma bakacağız" diye konuştu.

        BAŞAKŞEHİR'DE SESSİZ FİLM!
        Süper Lig'de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Alanyaspor'un daha atak bir görüntü çizdiği maçta iki takımda çok fazla pozisyona giremedi. Başakşehir maçı kazanamayınca tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

            YILMAZ SAVAŞÇILAR
            Süper Lig'in 37. haftasında düşmeme mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Gaziantep'i 3-2 yendi. Erzurum'un gollerini Gomes, Hasan ve Rahman atarken, G.Antep'in golleri Muhammed'den geldi. Erzurumspor Süper Lig'deki son 3 maçından da galibiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Yılmaz Vural maç sonu gözyaşlarını tutamadı.

            YENİ MALATYA EVİNDE GÜLDÜ
            Süper Lig'in 37. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi ve derin bir nefes aldı. İlk yarısı golsüz biten maçta Yeni Malatya 55'te Adem Büyük, 78'de Tetteh'in golleriyle 2-0 öne geçti. 90+2'de Paintsil skoru ilan etti. Ankaragücü'nde Geraldo 66'da kırmızı kart gördü.

            ALTIN ADAM FERHAT
            İsviçre'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcumuz Ferhat Arıcan altını kaptı… Paralel bar aleti finalinde 15.300 puan toplayan arıcan Avrupa Şampiyonu oldu.

                ENES'TEN DOUBLE
                Hafta içi Barcelona ağlarını havalandıran milli futbolcu Enes Ünal gollerine devam ediyor. İspanya Ligi'nde Getafe'nin Huesca'yı 2-0 yendiği maçta takımının iki golünü de Enes Ünal attı.

                BU BİR UYARI ATEŞİYDİ
                B.Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Juventus ve R.Madrid'in Süper Lig projesinden vazgeçmediği ile ilgili bir yoruma "Bu konu kesinlikle bitti. Bu bir uyarı ateşiydi" cevabını verdi.

                TOFAŞ TELEKOM'U YIKTI
                Basketbol Ligi son hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda Türk Telekom'u 95-87 yendi. Kadınlar Ligi play-off yarı finalinde ise G.Saray, Nesibe Aydın'ı 70-68 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

                    LARIN VE ATIBA GERİ DÖNÜYOR!
                    Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle Kayseri maçında forma giyemeyen Larin ve Atiba Çaykur Rizespor maçında sahalara dönecek. Sergen Yalçın'ın iki yıldızı Çaykur Rizespor maçında 11'e monte etmesi bekleniyor.

                    LARİN EN UÇTAYKEN KARTAL TEKLİYOR!
                    Beşiktaş Larin'in santrfor oynadığı maçlarda tekliyor… Sakatlıktan dönmeye hazırlanan Kanadalı oyuncunun durumu sorgulanıyor. Son 6 maçta 3 galibiyet alan Beşiktaş'ta bu maçların hiçbirinde Larin santrfor oynamadı. 1 mağlubiyet ve iki beraberlikte takımın ileri ucunda o yer alıyordu. Sivas ve A.Gücü beraberliklerinde Larin en uçtaydı. Kasımpaşa yenilgisinde de santrfor oynadı.

                    DÜN GECE RESMİNİ ÖPTÜM DE YATTIM NECİP!
                    Sezon başında maaşının 1.2 milyon Euro'dan 400 bin Euro'ya inmesini kabul eden Necip Uysal performansıyla büyülüyor. Bu sezon 4 ayrı mevkide forma giyen Necip, Kayserispor maçında da alkışlandı... Onun için, "Xabi Alonso gibiydi, dün gece resmini öptüm de yattım Necip, Bir Necip Uysal atasözü der ki: Ben her yerde oynarım hocam" yorumları yapıldı.

                        ADANA DEMİR ZİRVEYE KURULDU!
                        TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Tuzlaspor'u 3-0 yendi; Giresunspor'un Altınordu deplasmanında berabere kalmasının ardından averajla liderliğe yükseldi. Galibiyeti getiren golleri Pa Dibba (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Ankaraspor Bandırmaspor'u 3-2 yenmesine rağmen lige veda etti.
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