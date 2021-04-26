Hollanda Eredivisie'nin 30. haftasında Ajax, sahasında AZ Alkmar'ı 2-0 mağlup ederek puanını 76'ya yüksetti. Ajax, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
HAMZAOĞLU DA GİTTİ!
Kayserispor, bu sezonki 4. teknik direktörü olan Hamza Hamzaoğlu ile de yollarını ayırdı... Sarı-Kırmızılı ekip Süper Lig'deki son maçında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.
BURAK YILMAZ ŞOV
Fransa Ligi'nde Lille deplasmanda Lyon'u 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü... Lille'in 2 golünü Burak Yılmaz attı. Lille'de Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı da oynadı.