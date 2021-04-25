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    ligde 1 ay sonra kazandı: 'ü Djaniny ile yıktı

    Ligdeki son galibiyetini 20 Mart’ta elde eden hasrete dün son verdi. Fırtına, ’ü 2-0 mağlup etti. 12. dakikada Nwakaeme’nin kafa vuruşu Fatih’in koluna çarptı. VAR’da pozisyonu izleyen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Djaniny gole çevirdi.

    Gümrük'ün Djaniny yaktı!

    Ligdeki son galibiyetini 20 Mart'ta elde eden Trabzonspor hasrete dün son verdi. Fırtına, Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. 12. dakikada Nwakaeme'nin kafa vuruşu Fatih'in koluna çarptı. VAR'da pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Djaniny gole çevirdi.

    VİVİANO GOLE İZİN VERMEDİ
    36'da Trabzonspor 2. gole yaklaştı. Baker'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny topu Viviano'ya nişanladı. 37'de Trabzonsporlu Ekuban kale önündeki topa dokunamadı.

    UĞURCAN ÇAKIR AYAKTA TUTTU
    52'de altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in vuruşunda Uğurcan kalesinde gole izin vermedi. 55. dakikada Salibur'un ceza sahasından sert vuruşunda Uğurcan Çakır kalesinde devleşti.

        SERHAT'TAN ÇOK BÜYÜK HATA
        65'te Serhat'ın hatalı pasında araya Djaniny girdi. Kaleciyi de geçtikten sonra topu ağlara gönderdi. Golden 2 dakika sonra Trabzonsporlu Ekuban'ın sert şutunda Viviano topu uzaklaştırdı.

        PARMAK SÜRESİZ KADRO DIŞI!
        Dün kulüpten yapılan açıklamaya göre Abdülkadir Parmak süresiz kadro dışı bırakıldı. Ayrıca 125 bin lira para cezası verildi.

        HIZLA GELİŞMELİYİZ BURASI TRABZON
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 5 haftalık beraberlik serisinden sonra kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Başarılı hoca, "Geldiğimiz günden her türlü istatistikte bu yana gelişiyoruz... Gelişmemiz de lazım. Burası Trabzonspor" dedi.
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        Haberler Spor Trabzonspor ligde 1 ay sonra kazandı: Karagümrük'ü Djaniny ile yıktı