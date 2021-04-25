HIZLA GELİŞMELİYİZ BURASI TRABZON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 5 haftalık beraberlik serisinden sonra kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Başarılı hoca, "Geldiğimiz günden her türlü istatistikte bu yana gelişiyoruz... Gelişmemiz de lazım. Burası Trabzonspor" dedi.