Ligdeki son galibiyetini 20 Mart'ta elde eden Trabzonspor hasrete dün son verdi. Fırtına, Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. 12. dakikada Nwakaeme'nin kafa vuruşu Fatih'in koluna çarptı. VAR'da pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Djaniny gole çevirdi.
VİVİANO GOLE İZİN VERMEDİ
36'da Trabzonspor 2. gole yaklaştı. Baker'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny topu Viviano'ya nişanladı. 37'de Trabzonsporlu Ekuban kale önündeki topa dokunamadı.
UĞURCAN ÇAKIR AYAKTA TUTTU
52'de altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in vuruşunda Uğurcan kalesinde gole izin vermedi. 55. dakikada Salibur'un ceza sahasından sert vuruşunda Uğurcan Çakır kalesinde devleşti.