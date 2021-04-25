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    • 25.04.2021 09:36
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    • 25.04.2021 09:36
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    'da 4 yıl aradan sonra bir ilk

    Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Antalya engelini Mostafa Mohamed'in attığı tek golle geçen , zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmada Mısırlı yıldızın attığı golün pasını veren ise ligde 4 yıl aranın ardından asist yapmış oldu.

    Galatasaray'da 4 yıl aradan sonra bir ilk

    Süper Lig'in 37. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Antalya'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed kaydetti.

    Bu golde dikkat çeken bir detay da yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre Mohamed'e gol pasını veren , ligde 4 yıl aranın ardından asist yapmış oldu. Tecrübeli futbolcu, başarılı performansıyla da alkış aldı.

    2019'da Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Şener, sarı-kırmızılı formayla çıktıığı 24 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.

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    Haberler Spor Galatasaray'da 4 yıl aradan sonra bir ilk