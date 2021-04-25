Galatasaray'da 4 yıl aradan sonra bir ilk

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü, Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed kaydetti.

Bu golde dikkat çeken bir detay da yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre Mohamed'e gol pasını veren Şener Özbayraklı, ligde 4 yıl aranın ardından asist yapmış oldu. Tecrübeli futbolcu, başarılı performansıyla da alkış aldı.

2019'da Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Şener, sarı-kırmızılı formayla çıktıığı 24 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı.