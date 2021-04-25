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    10. kez Avrupa şampiyonu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu , grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakoibi Kajaia'yı 3-1 yendi ve altın madalya elde etti. Kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazanan Rıza bu alanda kendine ait olan rekoru geliştirdi.

    Rıza 10. kez Avrupa şampiyonu

    Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakoibi Kajaia'yı 3-1 yendi ve altın madalya elde etti. Kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazanan Rıza bu alanda kendine ait olan rekoru geliştirdi.

    LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR
    Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Yeni Malatyaspor- Ankaragücü maçı oynanacak. 16.00'da ise Gaziantep FK-Erzurum, Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları var.

    BAŞKAN KOÇ'TAN G.SARAY'A DAVET
    Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a sürpriz bir davet geldi. Koç, "Merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. İstediğiniz yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim" dedi.

        KONYA VE HATAY DOSTÇA!
        Süper Lig'de Konyaspor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı. İki takım da 90 dakika boyunca hücumda büyük sıkıntı çekti. Hatayspor'da 45. dakikada Popov'un ortasında topa iyi yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'ten döndü. Topu önünde bulan Boupendza'nın vuruşunda topu bir kez daha kaleci çeldi. Pozisyonun devamında Kamara'nın şutunda Sehic yine kalesinde devleşti. 50. dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasına giren Konyasporlu Sekidika'nın şutunda top direkten geri geldi.

        DENİZLİ'DE UMUTLAR 1-1 ERİYOR!
        Süper Lig'de son sırada yer alan Denizlispor evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı... Ege temsilcisi sahasında elde ettiği beraberlikle ligde kalma umutlarını iyice azalttı.
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        Haberler Spor Rıza Kayaalp 10. kez Avrupa şampiyonu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)