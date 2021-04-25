Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakoibi Kajaia'yı 3-1 yendi ve altın madalya elde etti. Kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazanan Rıza bu alanda kendine ait olan rekoru geliştirdi.
LİG'DE 3 MAÇ DAHA VAR
Süper Lig'de bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Yeni Malatyaspor- Ankaragücü maçı oynanacak. 16.00'da ise Gaziantep FK-Erzurum, Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları var.
BAŞKAN KOÇ'TAN G.SARAY'A DAVET
Divan Kurulu'nda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a sürpriz bir davet geldi. Koç, "Merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. İstediğiniz yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim" dedi.