KONYA VE HATAY DOSTÇA!

Süper Lig'de Konyaspor ile Hatayspor 0-0 berabere kaldı. İki takım da 90 dakika boyunca hücumda büyük sıkıntı çekti. Hatayspor'da 45. dakikada Popov'un ortasında topa iyi yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'ten döndü. Topu önünde bulan Boupendza'nın vuruşunda topu bir kez daha kaleci çeldi. Pozisyonun devamında Kamara'nın şutunda Sehic yine kalesinde devleşti. 50. dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasına giren Konyasporlu Sekidika'nın şutunda top direkten geri geldi.