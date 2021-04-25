Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.04.2021 13:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2021 13:26
    ABONE OL

    CANLI | Yeni Malatya - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 37'nci haftasında düşme potasında bulunan iki takım karşı karşıya geliyor. Yeni Malatya, evinde Hikmet Karamanlı 'nü konuk ediyor. Maçta ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Yeni Malatya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı 25 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    YENİ MALATYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Issam, Semih, Hadebe, Hafez, Zeki, Ahmed, Mustafa, Fofana, Kubilay, Adem
    Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, İbrahim, Voca, Endri Çekici, Alper, Saba, Paintsil

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor CANLI | Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı canlı anlatım izle