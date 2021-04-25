HIZIR GİBİ YETİŞTİ

Covid-19 sonrası karantina süresi dün biten Galatasaraylı Mostafa Mohamed, dün yaptırdığı testin negatif çıkmasının ardından ilk uçakla soluğu Antalya'da aldı. Antrenman dahi yapamadan takımın Antalya'daki kampına dahil olan Mısırlı futbolcu, ikinci yarıda dahil olduğu Antalyaspor maçında Galatasaray'a altın değerinde bir 3 puan kazandırdı. Mostafa Mohamed için taraftarlar, "Hızır gibi yetişti ve bizi kurtardı" yorumlarını yaptı.