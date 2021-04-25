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    , Antalya’yı ile avladı ligde 2. sıraya çıktı

    'in 37. haftasında  sahasında 'ı ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 Galatasaray kazandı. Galatasaray'ın golü Mohamed'den geldi.

    Cankurtaran

    Galatasaray Antalya duvarını yıktı: 1-0. 9. dakikada Ömer'in ortasında Emre Akbaba'nın kafa şutu az farkla dışarı çıktı. 13'te Halil Dervişoğlu ceza sahası dışından çerçeveyi bulamadı. 33'te Emre Kılınç'ın sert şutunda top Boffin'in müdahelesi sonrası direğe de çarparak oyun alanına döndü.

    BOFFİN KALESİNDE DEVLEŞTİ
    41'de Ömer Bayram'ın kullandığı etkili serbest vuruşu kaleci Boffin kornere çeldi. Boffin, 45+3'te ise Halil'e geçit vermedi. 56'da Ömer frikikten yine kaleci Boffin'i geçmeyi başaramadı.

    MOHAMED DUVARI YIKTI
    68'de Mohamed'in yakın mesafeden şutu direkten döndü. 77'de Şener'in ortasında Mohamed düzgün bir vuruşla Cimbom'u öne geçirdi: 1-0. Mısırlı Aslan'a 3 panı kazandırdı.

        ŞENER 4 YIL SONRA ASİSTLE BULUŞTU
        Antalyaspor karşısında Galatasaray'ın Mohamed ile buluduğu golde asisti yapan isim olan Şener Özbayraklı ligde 4 yıl sonra gol pası verdi. Şener futboluyla da tam not almayı başardı.

        22 ŞUT 2 DİREK 1 GOL
        Şampiyonluk yarışında kalabilmek için 3 puana mecbur olan Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında sezonun en iyi futbollarından birisini oynadı. Sarı-Kırmızılılar 90 dakika boyunca rakip kaleye 22 şut gönderirken 8 isabet buldu. 2 topu direkten dönen, 28 kez rakip ceza sahasında topla buluşan ve 2.85 gol beklentisi oluşturan Cimbom gol için 77 dakika beklemek zorunda kaldı. Sayısız pozisyonda geçit vermeyen Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin sosyal medyaya damgasını vurdu.

        382 DAKİKA SONRA ATTI
        Attığı golle Galatasaray'a 3 puanı getiren Mostafa Mohamed 382 dakikalık gol orucunu bozdu. İkinci yarıda oyuna giren Mısırlı forvet çok güzel bir son vuruşla Galatasaray'ı galibiyete taşıdı.

            HIZIR GİBİ YETİŞTİ
            Covid-19 sonrası karantina süresi dün biten Galatasaraylı Mostafa Mohamed, dün yaptırdığı testin negatif çıkmasının ardından ilk uçakla soluğu Antalya'da aldı. Antrenman dahi yapamadan takımın Antalya'daki kampına dahil olan Mısırlı futbolcu, ikinci yarıda dahil olduğu Antalyaspor maçında Galatasaray'a altın değerinde bir 3 puan kazandırdı. Mostafa Mohamed için taraftarlar, "Hızır gibi yetişti ve bizi kurtardı" yorumlarını yaptı.

            BİZE KOLAY DOKUNUYORLAR
            Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrası hakem kararlarını eleştirdi. Podolski'nin ilk yarıda Şener'e faulü sonrası kırmızı kart görmesi gerektiğini söyleyen Terim, "Hakemler bize kolay dokunuyorlar" dedi. Terim zirve yarışı için ise, "Galatasaray, finaller ve sonları her zaman becermiştir. İnşallah böyle sezon sonuna gideceğiz" ifadelerini kullandı.

            ASLAN'DAN KIRMIZI İSYANI
            G.Saray, Podolski'nin bu faulünde kırmızı bekledi. Hakem ise sarı kartına başvurdu. Podolski 2. yarıda atıldı.

                TERİM'DEN 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK
                Cimbom'un hocası Fatih Terim, Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Geçen haftaya göre Luyindama, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli ve Babel'in yerine Donk, Ömer Bayram, Etebo, Emre Akbaba ve Halil Dervişoğlu forma giydi.
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