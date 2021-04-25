Galatasaray Antalya duvarını yıktı: 1-0. 9. dakikada Ömer'in ortasında Emre Akbaba'nın kafa şutu az farkla dışarı çıktı. 13'te Halil Dervişoğlu ceza sahası dışından çerçeveyi bulamadı. 33'te Emre Kılınç'ın sert şutunda top Boffin'in müdahelesi sonrası direğe de çarparak oyun alanına döndü.
BOFFİN KALESİNDE DEVLEŞTİ
41'de Ömer Bayram'ın kullandığı etkili serbest vuruşu kaleci Boffin kornere çeldi. Boffin, 45+3'te ise Halil'e geçit vermedi. 56'da Ömer frikikten yine kaleci Boffin'i geçmeyi başaramadı.
MOHAMED DUVARI YIKTI
68'de Mohamed'in yakın mesafeden şutu direkten döndü. 77'de Şener'in ortasında Mohamed düzgün bir vuruşla Cimbom'u öne geçirdi: 1-0. Mısırlı Aslan'a 3 panı kazandırdı.