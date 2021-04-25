TÜM GÜCÜMÜZÜ SAHAYA VERMELİYİZ

Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Her maçımız final. Kasımpaşa da bu 6 final maçından sadece birisi. Herkes fiziksel ve mental anlamda tüm gücünü sahaya yansıtmalı. Kasımpaşa'nın da puana ihtiyacı var. Onlar da sahaya kesinlikle direnç koyacaklar. Buna hazırlıklı olmalıyız. Öne geçsek bile rehavet bizim için felaket olur.