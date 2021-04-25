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    • 25.04.2021 13:53
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    • 25.04.2021 13:54
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    Süper Lig'de skandalı! 3 futbolcu kadro dışı kaldı

    Süper Lig yasa dışı iddialarıyla çalkalanıyor. FK'da forma giyen 3 futbolcunun - Kasımpaşa maçına bahis oynadıkları ve bu yüzden kadro dışı bırakıldıkları iddia edildi.

    Süper Lig'de bahis skandalı! 3 futbolcu kadro dışı kaldı

    Dün gece saatlerinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, FK oyuncuları Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başacıklıoğlu'nun Süper Lig'in 35. haftasında oynanan - Kasımpaşa maçında yasadışı olduğu belirlenen bir sitesinden bahis oynadıkları iddia edildi.

    Konuyla ilgili programa telefon bağlantısı ile katılan oyuncular iddiaları reddetti. Kulüp cephesinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, Erzurum maçı sonrası açıklama yapacaklarını ifade etti.



    ERZURUMSPOR MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDILAR
    Öte yandan, yasa dışı bahis iddialarına adları karışan Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başakcıklıoğlu, Gaziantep FK'nın Süper Ligin 37. haftasında evinde oynayacağı BB Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

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    Haberler Spor Süper Lig'de bahis skandalı! 3 futbolcu kadro dışı kaldı