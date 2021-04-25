Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan bomba açıklamalar... İşte Kocadağ'ın açıklamaları: Sürekli konuşanlar Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra bir suskunlaştı. 'Futbolda FETÖ var' diyenler, VAR'daki adamın ailesine kadar araştıranlar sessizliğe büründü.

PEDRO'YU OYUNDAN ATMADI!

Bir memnuniyet oluşmuş. Ne oldu, bir şey mi oldu? Verilmeyen penaltımız var. Cüneyt Çakır, Pedro'yu oyundan atmadı. Rakiplere arefeye gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz.

ÖNDEYİZ GERİYE BAKMIYORUZ



Bir şekilde ittire ittire arefeyi gördüler ama bayramı göstermeyiz... Beşiktaş çifte bayram kutlayacak... Bizim stresle işimiz yok... Şu an önde gidiyoruz, geriye de bakmıyoruz.