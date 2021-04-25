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    Asbaşkanı ’dan bomba açıklamalar: Algı yapanlar nerede!

    Asbaşkanı ’dan bomba açıklamalar... İşte Kocadağ’ın açıklamaları: Sürekli konuşanlar maçından sonra bir suskunlaştı. ‘Futbolda FETÖ var’ diyenler, VAR’daki adamın ailesine kadar araştıranlar sessizliğe büründü.

    Algı yapanlar nerede!

    Asbaşkanı 'dan bomba açıklamalar... İşte Kocadağ'ın açıklamaları: Sürekli konuşanlar maçından sonra bir suskunlaştı. 'Futbolda FETÖ var' diyenler, VAR'daki adamın ailesine kadar araştıranlar sessizliğe büründü.

    PEDRO'YU OYUNDAN ATMADI!
    Bir memnuniyet oluşmuş. Ne oldu, bir şey mi oldu? Verilmeyen penaltımız var. , Pedro'yu oyundan atmadı. Rakiplere arefeye gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz.

    ÖNDEYİZ GERİYE BAKMIYORUZ


    Bir şekilde ittire ittire arefeyi gördüler ama bayramı göstermeyiz... Beşiktaş çifte bayram kutlayacak... Bizim stresle işimiz yok... Şu an önde gidiyoruz, geriye de bakmıyoruz.

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    Haberler Spor Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan bomba açıklamalar: Algı yapanlar nerede!