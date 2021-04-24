Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe'nin merakla beklenen başkanlık seçimi için tarih duyuruldu. Yapılan toplantıda Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi belirlendi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?