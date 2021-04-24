Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe'nin merakla beklenen başkanlık seçimi için tarih duyuruldu. Yapılan toplantıda Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi belirlendi. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak başladı.
Yapılan toplantıda Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi belirlendi. Buna göre 29-30 Mayıs 2021'de seçim yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa seçim 5-6 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Genel sekreter Burak Kızılhan, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceği belirtildi.
Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.