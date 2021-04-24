Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla kritik bir görüşme yaptı. Başarılı hoca, "Ligin sonu yaklaşıyor. Artık hata yapma lüksümüz yok. Son dönemde büyük şanssızlıklar yaşadık. Sakatlıklar oldu. Ama burası Beşiktaş… Büyük bir kulüp ve burada bahane olmaz. Çıkıp Kayserispor maçını alacağız" ifadelerini kullandı. Sergen hoca, taraftarı artık mutlu etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.