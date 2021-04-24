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    Beşiktaş Teknik Direktörü : Burası Beşiktaş burada bahane olmaz

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Kayseri maçı öncesinde, “Son dönemde şansızslıklar ve sakatlıklar yaşıyoruz.. Ama burası Beşiktaş, bahane olmaz… Çıkıp kazanacağız" dedi.

    Burası Beşiktaş burada bahane olmaz

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçı öncesi oyuncularıyla kritik bir görüşme yaptı. Başarılı hoca, "Ligin sonu yaklaşıyor. Artık hata yapma lüksümüz yok. Son dönemde büyük şanssızlıklar yaşadık. Sakatlıklar oldu. Ama burası Beşiktaş… Büyük bir kulüp ve burada bahane olmaz. Çıkıp Kayserispor maçını alacağız" ifadelerini kullandı. Sergen hoca, taraftarı artık mutlu etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.




    FORVETTE N'KOUDOU OYNAYACAK!
    Kartal'da     Kayserispor maçı öncesi Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in sakatlığı bulunuyor. Siyah-Beyazlılar'ın Kayseri maçına 4-6-0 taktiği ile çıkması bekleniyor… Sol açıkta görev yapan Fransız oyuncu N'Koudou'nun Kayseri ile oynanacak mücadelede 'Sahte 9' olarak görev alması bekleniyor.



    FORVET OYNAYACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ?
    Beşiktaş'ta Atiba'nın ablası Toyaa Hutchinson, taraftarlara "Gerçekten Atiba'nın forvet oynayacağına inanıyor musunuz?" diye sordu. Beşiktaş'taki sakatlıklar nedeniyle Atiba'nın forvette oynayabileceği konuşuluyordu.
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    Haberler Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Burası Beşiktaş burada bahane olmaz