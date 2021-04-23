Serbest stilde, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Bulgar Valentin Yordanov'un 7, yine Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu ünlü güreşçi Rus Buvaysa Saytiyev'in de 6 Avrupa şampiyonluğu bulunuyordu.

Taha Akgül 8. Avrupa şampiyonluğuyla bu iki güreşçiyi geride bırakarak, Avrupa Güreş Şampiyonalarında en fazla şampiyon olan güreşçi oldu.