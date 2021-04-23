Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Milli güreşçi Taha Akgül, Avrupa güreş tarihine geçti
Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. Avrupa şampiyonluğuna imza attı.
SERBEST STİLDE EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN GÜREŞÇİ
Böylece Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla şampiyon olan güreşçi olma unvanını da elde etti.
Serbest stilde, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Bulgar Valentin Yordanov'un 7, yine Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu ünlü güreşçi Rus Buvaysa Saytiyev'in de 6 Avrupa şampiyonluğu bulunuyordu.
Taha Akgül 8. Avrupa şampiyonluğuyla bu iki güreşçiyi geride bırakarak, Avrupa Güreş Şampiyonalarında en fazla şampiyon olan güreşçi oldu.
8 YIL ALTIN MADALYA ALDI
Türkiye'yi serbest stil 125 kg'da temsil eden Avrupa'nın Başpehlivanı Taha Akgül, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 yıllarında Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı.