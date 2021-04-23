



27 TRANSFERİN 13'Ü KAYIP

Akhisarspor'da Onyebueke'yle birlikte devre arasında yapılan 27 transferin 13'ü ligde hiç forma giymemişti. Amatör küme ve 3'üncü Lig'den birçok genci direkt 1'inci Lig'e transfer ederek hiç oynatmayan yeşil-siyahlılarda Onyebueke'nin yanı sıra Alim Aykut, Cengiz, Enes, Mehmet Salih, Muhammed Embiya, Bekir, Fırat Yiğit, Ramazan Emirhan, Recep, Serkan, Yusuf Acer ve Yusuf Çataloluk ligde 1 dakika bile süre alamadı.