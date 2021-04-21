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    • 21.04.2021 22:27
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    • 21.04.2021 22:46
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    Son dakika! Milli güreşçi oldu!

    Gelen son dakika haberine göre, ’da düzenlenen ’nda serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz , finalde rakibi ’i mağlup ederek 8'inci kez oldu.

    AA
    Milli güreşçi Taha Akgül Avrupa Şampiyonu oldu

    'nın başkenti 'da devam eden 'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden , ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü 'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de lu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

    Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

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