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    • 23.04.2021 22:41
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    Milli Takımı Teknik Direktörü Giggs kadınlara saldırı suçundan yargılanacak!

    Son dakika haberi... Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'ndaki rakiplerinden Milli Takımı'nın teknik direktörü , iki kadına saldırmak suçuyla yargılanacak. 47 yaşındaki teknik adam, 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

    AA
    Giggs kadınlara saldırdı!

    Milli Takımı'nın teknik direktörü , iki kadına saldırmak suçuyla yargılanacak.

    YARALAMA VE ŞİDDET
    Giggs, 2020'nin kasım ayında Manchester kentinde 30'lu yaşlardaki bir kadını yaralamak, 20'li yaşlardaki bir kadına da şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor. 47 yaşındaki teknik adam, 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

    Bu gelişme sonrası açıklama yapan Galler Futbol Federasyonu, EURO 2020'de milli takımın başında, Giggs'in yardımcısı Robert Page'in bulunacağını duyurdu.

    İcra kurulunun, olayın federasyon ve milli takım üzerindeki etkisini değerlendirmek için toplanacağı da belirtildi.

    1990'dan 2014'e kadar forma giydiği 'ın efsane oyuncuları arasındaki Giggs, aynı kulüpte geçici olarak teknik direktörlük görevini de üstlenmişti. Giggs, 2018 yılından bu yana Galler'i çalıştırıyor.

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