Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.04.2021 23:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2021 23:59
    ABONE OL

    : Bir 10 bin lira ekstra e rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık

    Teknik Direktörü , 'in 37. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri maçında alınan skordan dolayı üzgün olduğunu belirtti.

    Ekstra prime rağmen istediğimiz sonucu alamadık

    Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek şöyle konuştu:

    "Haftalardır süren galibiyet serimizi devam ettirmek istiyorduk. Fakat takımımızdaki önemli futbolcularımızdan Boldrin'in, Baiano'nun olmaması ve Samudio'nun dizindeki sakatlıktan dolayı biraz zorlandık. Bununla beraber 3 günde bir maç oynamak ve ondan sonraki her maçta istenilen performansı vermek cidden zor. Kazanmak istediğimiz maçta, başkanımızın da primimizin üzerine ekstradan bir 10 bin lira daha vermesine rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Üzüntülüyüz."

    "GENÇLERBİRLİĞİ DAHA ÇOK İSTEDİ"

    Kalan maçlarda geçen haftalardaki performansı sergilemek zorunda olduklarını anlatan Uygun, "Rizespor'un büyük camiasına yakışan bir şekilde sahada mücadele etmeye devam edeceğiz. Kazanan taraf olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün Gençlerbirliği daha çok istedi. Bireysel hatalardan yediğimiz gollerle maalesef mağlup ayrıldık" değerlendirmesinde bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Bülent Uygun: Bir 10 bin lira ekstra prime rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık