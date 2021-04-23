Geçen Yılın şampiyonu Medipol Başakşehir golcü futbolcu Demba Ba ile yollarını ayırdı.

Demba Ba'nın Başakşehir'den ayrılışına ilişkin birçok iddia gündeme geldi. Senegalli golcü Demba Ba, ayrılığın ardından ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşım yapan tecrübeli golcü, son günlerde konuşulan birçok şeyin, fesih nedeni olmadığını belirtti.

Eski takım arkadaşlarına başarılar dileyen Demba Ba, "Ortak bir karar ile Başakşehir ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu, fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

82 MAÇTA 26 GOL ATTI

Medipol Başakşehir'e 2018-2019 sezonun devre arasında transfer olan Demba Ba, turuncu-lacivertli formayla 82 resmi karşılaşmada 26 gol kaydetti.