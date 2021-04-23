Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.04.2021 19:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2021 19:53
    ABONE OL

    'dan 'den ayrılık açıklaması: Konuşulanların çoğu...

    Son dakika spor haberleri... 'nın 'den ayrılışının ardından birçok iddia konuşulurken Senegalli golcü Demba Ba, ayrılığın ardından ilk kez açıklama yaptı. Ba, "Ortak bir karar ile Başakşehir ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Demba Ba ayrılığa ilişkin konuştu!

    Geçen Yılın şampiyonu golcü futbolcu ile yollarını ayırdı.

    Demba Ba'nın 'den ayrılışına ilişkin birçok iddia gündeme geldi. Senegalli golcü Demba Ba, ayrılığın ardından ilk kez açıklama yaptı.

    Sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşım yapan tecrübeli golcü, son günlerde konuşulan birçok şeyin, fesih nedeni olmadığını belirtti.

    Eski takım arkadaşlarına başarılar dileyen Demba Ba, "Ortak bir karar ile Başakşehir ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu, fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

    82 MAÇTA 26 GOL ATTI
    Medipol Başakşehir'e 2018-2019 sezonun devre arasında transfer olan Demba Ba, turuncu-lacivertli formayla 82 resmi karşılaşmada 26 gol kaydetti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Demba Ba'dan Başakşehir'den ayrılık açıklaması: Konuşulanların çoğu...