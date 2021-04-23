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    • 23.04.2021 14:13
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    • 23.04.2021 14:56
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    SON DAKİKA: 'de 37. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! 'ın maçını üst üste yönetecek

    Son dakika haberleri... - maçının hakemi , - Galatasaray maçını da yönetecek. Hatırlanacağı üzere Beşitkaş- maçını yöneten bir hafta sonra - maçında da düdük çalmıştı.

    MHK'den G.Saray'a Beşiktaş tarifesi

    Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 37'nci haftasında cumartesi oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

    13.30 İttifak Holding Konyaspor - Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
    16.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
    20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
    20.30 Yukatel Denizlispor - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
    20.30 Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

    DİKKAT ÇEKEN ATAMA
    MHK, daha önce Beşiktaş'a 2 hafta üst üste Halil Umut Meler'i atadığı gibi Galatasaray'a da Trabzonspor maçının ardından Antalyaspor maçında da Mete Kalkavan'ı atadı.

        Galatasaray, Trabzonspor derbisi öncesi resmi sosyal medya hesabından, "Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dahil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz.

        Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz" açıklaması yapmıştı.
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        Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! Galatasaray'ın maçını üst üste Mete Kalkavan yönetecek