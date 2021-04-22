Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

Son yapılan antrenmana da alınmayan Abdulkadir Parmak'ın bundan sonraki süreçte de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Trabzonspor Kulübü'nün de konuyla ilgili olarak açıklama yapacağı öğrenilirken, Parmak, Hatayspor maçında oyundan alınmış, Galatasaray maçında ise süre alamamıştı.

Parmak'ın Galatasaray maçında teknik ekip tarafından oyuna alınmak istediği ancak oyuncunun bunu kabul etmediği iddia edildi.