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    • Spor
    • 22.04.2021 20:11
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    • 22.04.2021 20:12
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    'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

    Son dakika spor haberleri.. 'da Abdulkadir Parmak, teknik direktör 'nın talebi doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Parmak'ın maçındaki disiplinsiz davranışlarının bu duruma neden olduğu ifade edildi.

    İHA
    Yıldız isim kadro dışı!

    'da Abdulkadir Parmak, teknik direktör 'nın talebi doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

    Son yapılan antrenmana da alınmayan Abdulkadir Parmak'ın bundan sonraki süreçte de takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. 'nün de konuyla ilgili olarak açıklama yapacağı öğrenilirken, Parmak, maçında oyundan alınmış, maçında ise süre alamamıştı.

    Parmak'ın Galatasaray maçında teknik ekip tarafından oyuna alınmak istediği ancak oyuncunun bunu kabul etmediği iddia edildi.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı