Kasımpaşa - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR | CANLI
beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin.
Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli.