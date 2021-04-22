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    • Spor
    • 22.04.2021 19:46
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    • 22.04.2021 19:46
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    Kasımpaşa - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 36. haftasında , deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Kasımpaşa - Başakşehir | CANLI

    Süper Lig'in 36. haftasında , deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

    KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR | CANLI
    beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    İLK 11'LER
    Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin.

    Başakşehir: Volkan Babacan, , Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli.

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