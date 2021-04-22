Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.04.2021 21:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2021 21:06
    ABONE OL

    'dan ve 'a para cezası

    (), Helenex 'a "stadyuma usulsüz seyirci alınması" nedeniyle 100 bin TL, 'a da "talimatlara aykırılık" nedeniyle 65 bin TL para cezası verdi. İşte detaylar...

    PFDK'dan Yeni Malatyaspor ve Rizespor'a para cezası

    tarafından alınan kararlar şöyle:

    "1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. antrenörü TOPRAK KIRTOĞLU'nun, 16.04.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR- A.Ş. Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü yardımcı antrenörü MEHMET BÜLENT ALBAYRAK'ın, 16.04.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü kaleci antrenörü MUSTAFA CENGİZ BİRGEN'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    3- HELENEX YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 17.04.2021 tarihinde Yeni Malatya Stadyumunda oynanan HELENEX -AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
    4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 10.04.2021 tarihinde oynanan A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    Aynı müsabakada Kurulumuza sevk edilen YASİN İPEK hakkında, bu kişinin FDT'nin 3. maddesi uyarınca hükümlerine tabi kişilerden olmadığı anlaşıldığından KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, Karar verilmiştir."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor PFDK'dan Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'a para cezası