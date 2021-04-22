

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI: GELECEK SEZON DA TAKIMDA KALACAKTIR

Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan biri. Kontratın ben yaptım, bizim futbolcumuzdur ve gelecek sezon da takımda kalacaktır. Opsiyon Beşiktaş'a aittir. Hakkının yendiğini görürsem gerekeni yapacak kadar da adaletliyim. Aboubakar Beşiktaş isterse gelecek sezon da takımda kalacak. Ayrıca Aboubakar'la da Aboubakar olmadan da şampiyon olacak gücümüz var. Ancak bilinsin ki biz istersek Aboubakar bizimle kalacak.

MAÇA ÇIKMADIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Aboubakar'ın maaşını beğenmediği için maça çıkmadığı iddiası da gerçek değildir. Bugün Beşiktaş'ın herhangi bir futbolcusuna 1 aylık borcu bile yoktur. Nereden nereye geldiğimiz ortadadır.

GHEZZAL VE ROSİER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Rosier ve Ghezzal'ı takımımıza kazandırmak istiyoruz, görüşmeler devam ediyor ama noktalanmış bir transfer yok. Herkes kalmak istiyor, Aboubakar da burada devam etmek istiyor.