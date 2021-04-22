Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aboubakar'ın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya da cevap veren Çebi, "Opsiyon Beşiktaş'a aittir. Hakkının yendiğini görürsem gerekeni yapacak kadar da adaletliyim." dedi.
Başkan Çebi'nin açıklamalarından satır başları;
Ben ve yönetici arkadaşlarımız, şerefli şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz. Bundan da geri durmayacağız. Şampiyonluk bir ekip işidir. Hepimiz inandık, bütün Beşiktaşlıların da inanmasını istiyoruz.
Benim gönlümde, kafamda ve hesaplarımda değişen hiçbir şey yok. Şampiyon yine biziz. Daha önümüzde ligin bitmesine 6 hafta var. Özellikle puan kaybettiğimiz maçlarda düşme hattında oynayan takımlar da vardı. Bu takımların verdikleri mücadeleleri, rakiplerimizle oynayacakları maçlarda da vereceklerine hiç şüphem yok. Dolayısıyla onların da puan kaybedebileceklerini düşünüyorum.
Özellikle medyada bazı yorumcuların yapmış oldukları, "Beşiktaş kötü oynuyor. Eliyle şampiyonluğu verdi" gibi yorumları doğru bulmuyorum. Bunları yapanların aklında başka hesap kitaplar var.
Beşiktaş'ın menfaatlerini korumak için her türlü mücadeleyi namuslu bir şekilde yapıyoruz. Camiamızın hiçbir tereddütü olmasın. TFF'nin, herhangi bir takımı şampiyon yapmak istediğine inanmıyorum. Biz hakem iyi yönettiyse iyi, kötü yönettiyse kötü deriz.