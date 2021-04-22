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    'ta sakatlandı planlar değişti: maçına yetişecek mi?

    'ta sakatlık sonrası maçıyla sahalara dönüş yapan maçı tamamlayamamıştı. Siyah-Beyazlı kulüp dün glcü futbolcunun durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildi. Şimdi herkesin merak ettiği soru ise Aboubakar'ın maçına yetişiği yetişmeyeceği...

    Hedef G.saray derbisi

    Beşiktaş'ta sakatlık sonrası maçıyla sahalara dönüş yapan maçı tamamlayamamıştı.

    Siyah-Beyazlı kulüp dün glcü futbolcunun durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildi.

    sağlık heyeti golcü Aboubakar'ın 40. hafta oynanacak derbisine yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Kamerunlu golcü 3 maç kaçıracak.


    ÇARE ARIYOR
    Beşiktaş'ta 'ın son haftalardaki kötü gidişat sonrası futbolcularıyla toplantı yapacağı öğrenildi. Yalçın bu toplantıda düşüşün nedenlerini arayacak.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sakatlandı planlar değişti: Galatasaray maçına yetişecek mi?