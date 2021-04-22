Beşiktaş'ta sakatlık sonrası Sivasspor maçıyla sahalara dönüş yapan Vincent Aboubakar maçı tamamlayamamıştı.

Siyah-Beyazlı kulüp dün glcü futbolcunun durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Aboubakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş sağlık heyeti Kamerunlu golcü Aboubakar'ın 40. hafta oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Kamerunlu golcü 3 maç kaçıracak.



SERGEN YALÇIN ÇARE ARIYOR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın son haftalardaki kötü gidişat sonrası futbolcularıyla toplantı yapacağı öğrenildi. Yalçın bu toplantıda düşüşün nedenlerini arayacak.