Derbide kazanan yok... Galatasaray ile Trabzonspor TT Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Cimbom iki kritik puan kaybedip lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde kalarak yarışta çok ağır bir yara aldı. 1. dakikada Djaniny'nin vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
MUSLERA MÜTHİŞ ÇIKARDI
4. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunu Muslera yakın direk dibinde güçlükle çıkardı. 25. dakikada Bakasetas'ın şutunu Muslera topu kornere çeldi.
NWAKAEME DİREĞE VURDU!
26. dakikada soldan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuban'ın aşırdığı topa altıpasta Nwakaeme kafayla vurdu. Top yan direkten oyun alanına döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.