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    ile 1-1 berabere kaldı

    Spor Toto 'in 36. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz temsilcisinin golünü Edgar Ie kaydederken Galatasaray'ın golünü Emre Akbaba attı.

    1-1'lerini üzdüler

    Derbide kazanan yok... Galatasaray ile Trabzonspor TT Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Cimbom iki kritik puan kaybedip lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde kalarak yarışta çok ağır bir yara aldı. 1. dakikada Djaniny'nin vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

    MUSLERA MÜTHİŞ ÇIKARDI
    4. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunu Muslera yakın direk dibinde güçlükle çıkardı. 25. dakikada Bakasetas'ın şutunu Muslera topu kornere çeldi.

    NWAKAEME DİREĞE VURDU!
    26. dakikada soldan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuban'ın aşırdığı topa altıpasta Nwakaeme kafayla vurdu. Top yan direkten oyun alanına döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.

        EDGAR'DAN MÜTHİŞ BİR GOL
        77. dakikada Trabzonspor öne geçti. Edgar ceza sahası dışından harika bir golle skoru 1-0 yaptı. 90+6. dakikada Emre Akbaba sahneye çıktı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti.

        BELALISI TRABZON!
        Dün Trabzonspor karşısında kalesini kapatamayan Fernando Muslera, Bordo-Mavililer'e karşı kötü performansını gösterdi. Trabzon 24 golle Muslera'ya en çok gol atan takım oldu.

        TRABZONSPOR'A YİNE 90+6 ŞOKU
        Trabzon son iki maçında 90+6. dakikalarda rakiplerine yakalanıyor. Fırtına, Hatay maçının 90+6. dakikasında Boupendza'nın golüyle 2 puan bırakmıştı. Dün de 90+6. dakikada yakalandı.

            BAKASETAS GÜMRÜK'E YOK
            Trabzonlu Bakasetas, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

            EVİNDE 3 PUANA HASRET
            Sahasında oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray (3 beraberlik 1 mağlubiyet), Ekim-Aralık 2018 arasından bu yana ilk kez bu kadar uzun bir galibiyet hasreti yaşıyor...

            ASLAN DARMADAĞIN!
            Galatasaray'da çöküş sürüyor... Trabzonspor karşısında 1 puanı son dakikada kurtaran Sarı-Kırmızılılar, son 8 haftada 15. puanını kaybetti. Son 8 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alan Sarı- Kırmızılılar, lider Beşiktaş'ın Sivas'a takıldığı haftayı da kayıpla tamamlayarak büyük bir fırsatı geri çevirdi. Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde kalan Galatasaray'da takımın almış olduğu kötü sonuçlar taraftarları da kahretti.

                EDGAR: 3 PUANI HAK EDEN BİZDİK
                Trabzon'un Galatasaray karşısında tek golünü atan Edgar Ie, son dakikada gelen golün kendilerini üzdüğünü söyledi. Edgar, "3 puanı hak eden taraftık. Ama önümüze bakacağız" dedi.
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                Haberler Spor Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı