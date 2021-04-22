EVİNDE 3 PUANA HASRET

Sahasında oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray (3 beraberlik 1 mağlubiyet), Ekim-Aralık 2018 arasından bu yana ilk kez bu kadar uzun bir galibiyet hasreti yaşıyor...