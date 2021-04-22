Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Trabzonspor beraberliği sonrası konuştu. Terim, "Şurada kazansak olaylar bambaşka bir yere gelecekti. Üzgünüm ve kızıyorum. Bu 1 puan bize nasıl dönecek göreceğiz. Bazen öyle yerlerde öyle 1 puanlar vardır ki size farklı döner. İnşallah öyle olur" dedi.