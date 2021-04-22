Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Trabzonspor beraberliği sonrası konuştu. Terim, "Şurada kazansak olaylar bambaşka bir yere gelecekti. Üzgünüm ve kızıyorum. Bu 1 puan bize nasıl dönecek göreceğiz. Bazen öyle yerlerde öyle 1 puanlar vardır ki size farklı döner. İnşallah öyle olur" dedi.
İÇERDE DIŞARDA SORUN VAR!
Terim, "Arkadaşlar, kırılganlık olabilir. Az şeylerle uğraşmıyoruz. İçeride dışarıda. Bir sürü sıkıntı bir araya gelince içte ve dışta problem haline geliyor. Çözüyor muyuz, tabii ki çözüyoruz" diye konuştu.
6 HAFTA VAR! AZ BUZ DEĞİL
Fatih hoca, "6 hafta var, az buz değil. 6 hafta 18 puan demek. Rakiplerin kaybını bekleyeceğiz. Her maç her rakip için puan kaybı olabilir. Türkiye Ligi'nin de güzelliği bu zaten" dedi.