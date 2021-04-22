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    - maçının ardından ve 'dan sitem

    'ın hocası , beraberliği sonrası konuştu. Terim, “Şurada kazansak olaylar bambaşka bir yere gelecekti. Üzgünüm ve kızıyorum. Bu 1 puan bize nasıl dönecek göreceğiz. Bazen öyle yerlerde öyle 1 puanlar vardır ki size farklı döner. İnşallah öyle olur” dedi.

    Üzgünüm ve kızgınım
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    Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Trabzonspor beraberliği sonrası konuştu. Terim, "Şurada kazansak olaylar bambaşka bir yere gelecekti. Üzgünüm ve kızıyorum. Bu 1 puan bize nasıl dönecek göreceğiz. Bazen öyle yerlerde öyle 1 puanlar vardır ki size farklı döner. İnşallah öyle olur" dedi.

    İÇERDE DIŞARDA SORUN VAR!
    Terim, "Arkadaşlar, kırılganlık olabilir. Az şeylerle uğraşmıyoruz. İçeride dışarıda. Bir sürü sıkıntı bir araya gelince içte ve dışta problem haline geliyor. Çözüyor muyuz, tabii ki çözüyoruz" diye konuştu.

    6 HAFTA VAR! AZ BUZ DEĞİL
    Fatih hoca, "6 hafta var, az buz değil. 6 hafta 18 puan demek. Rakiplerin kaybını bekleyeceğiz. Her maç her rakip için puan kaybı olabilir. Türkiye Ligi'nin de güzelliği bu zaten" dedi.

        MAÇ SONUNDA MİNİ TOPLANTI
        Trabzonspor beraberliği sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kaptan Arda Turan, kulübede mini bir toplantı gerçekleştirdi. Arda, Terim ile sohbeti için, "Maç sonunda aramızda baba- oğul, hoca-öğrenci diyaloğu geçti." ifadelerini kullandı.

        AVCI: HER ŞEYİ ÇÖPE ATTIK


        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Saray maçının son dakikasında yenilen golle kaçan galibiyetin ardından sert açıklamalar yaptı. Futbolcularını eleştiren Avcı, "Alınan 1 puana sinirliyim. Üzgünüm. Geçen hafta 95, bu hafta 95. 4 puan kaybettik. Yaptığımız her şeyi çöpe attık. Duyguların kahramanlıkların oyunu değil bu. Oyun akıl oyunu." diye konuştu.
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        Haberler Spor Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından Fatih Terim ve Abdullah Avcı'dan sitem