GS - TS maçı CANLI TAKİP | Galatasaray - Trabzonspor CANLI ANLATIM İZLE





131. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 130 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 defa rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 170, Karadeniz ekibi ise 146 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.