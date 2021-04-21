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    • 21.04.2021 17:21
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    • 21.04.2021 18:00
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    GS - TS maçı CANLI TAKİP | Galatasaray - Trabzonspor CANLI ANLATIM İZLE

    'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Hakem 'ın yönetiminde Türk Telekom Stadyumu'ndan oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Galatasaray - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte GS - TS maçına dair merak edilen tüm detaylar...

    Galatasaray - Trabzonspor | CANLI

    Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

    Sivasspor ile Beşiktaş'ın berabere kalmasının ardından şampiyonluk umutları oldukça artan Galatasaray'da hedef Trabzonspor karşısında mutlak 3 puan.



    Galatasaray - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

    Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny



    131. RANDEVU
    Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 130 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 43 defa rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 170, Karadeniz ekibi ise 146 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.



        LİGDE 96. MAÇ
        İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 95 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 31 kez sahadan galip ayrıldı. 22 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 123, bordo-mavililer ise 109 gol attı.



        FARKLI SKORLAR
        Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

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