GALATASARAY'DA 5 EKSİK VAR

Bu önemli maç öncesinde Galatasaray'da 5 eksik bulunuyor. Mostafa Mohammed'in covid-19 karantinası devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Falcao ve Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de Trabzonspor maçında sahada olamayacak.