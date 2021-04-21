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    • Spor
    • 21.04.2021 16:55
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    • 21.04.2021 16:55
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    , ne zaman? GS TS maçı canlı yayın hangi kanalda?

    Süper Lig'in 36. haftasında ve karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda önemli olan karşılaşma öncesi futbolsever maç gününü, saatini ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalara başladı. İki takım maç hazırlıklarını tamamladı ve puan kaybetmemek için büyük bir mücadele verecek. İki takımın karşılaşması nefesleri kesecek. Peki, , ne zaman? GS TS maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman?

    Galatasaray ve Trabzonspor Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaşacak. 35. haftada Göztepe'yi yenerek şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray maçı kazanmak istiyor. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? GS TS maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...

    GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

    Galatasaray ve Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba yani bugün saat 19.00'da başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray Trabzonspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

    GS TS MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

    Galatasaray-Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba saat 19.00'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    GALATASARAY'DA 5 EKSİK VAR

    Bu önemli maç öncesinde Galatasaray'da 5 eksik bulunuyor. Mostafa Mohammed'in covid-19 karantinası devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Falcao ve Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de Trabzonspor maçında sahada olamayacak.

        KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÜVEN MESAJI

        Galatasaray'da Fatih Terim, Trabzonspor mücadelesi öncesinde Göztepe maçını kazanan kadroyu bozmama kararı aldı. Tecrübeli teknik adam, İzmir'de hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'na güvenini antrenmanda yineledi. Terim, "Sana güveniyoruz. Göztepe maçındaki performansını Trabzonspor'a karşı da görmek istiyoruz" dedi.

        131. RANDEVU

        Galatasaray ile Trabzonspor bugüne kadar 130 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 59, Trabzonspor ise 43 defa kazandı.

        KARŞILAŞTIRMA

        Türk futbolunun iki değerli teknik adamı birbirlerine 7 defa rakip oldular. Fatih Terim söz konusu maçlarda 3, Abdullah Avcı ise 2 galibiyet gördü.

            METE KALKAVAN YÖNETECEK

            Galatasaray ile Trabzonspor arasında mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Mete Kalkavan, Süper Lig'de 182 maç yönetti. Bu maçların 88'ini ev sahibi, 50'sini ise deplasman takımları kazandı. 44 maç ise berabere son erdi.
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            Haberler Spor Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? GS TS maçı canlı yayın hangi kanalda?