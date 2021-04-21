Galatasaray ve Trabzonspor Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaşacak. 35. haftada Göztepe'yi yenerek şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray maçı kazanmak istiyor. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı saat kaçta, ne zaman? GS TS maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler...
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Galatasaray ve Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba yani bugün saat 19.00'da başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray Trabzonspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.
GS TS MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba saat 19.00'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK VAR
Bu önemli maç öncesinde Galatasaray'da 5 eksik bulunuyor. Mostafa Mohammed'in covid-19 karantinası devam ediyor. Sakatlıkları bulunan Falcao ve Yedlin de bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Donk da Göztepe maçında olduğu gibi bugün de Trabzonspor maçında sahada olamayacak.