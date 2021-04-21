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    • Spor
    • 21.04.2021 16:02
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    • 21.04.2021 16:02
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 36'ncı haftasında heyecan fırtınası devam ediyor. Düşme potasında bulunan evinde düşme hattının hemen üzerinde bulunan 'u konuk ediyor. Karşılaşmada ilk düdük 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurum - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BB ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde oynadığı 33 maçta 37 puan toplayan sarı-siyahlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasını kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.Yeni Malatyaspor geçen hafta sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşamıştı.Yeni Malatyaspor'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) yakalanan bir futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

    İŞTE İLK 11'LER
    BB Erzurumspor: Szumski, Gökhan, Hasan, Murat, Leo, Boumal, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes
    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Ahmed, Zeki, Fofana, Adem, Kubilay, Umut

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