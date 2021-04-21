Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında BB Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ligde oynadığı 33 maçta 37 puan toplayan sarı-siyahlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasını kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.Yeni Malatyaspor geçen hafta sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 13 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşamıştı.Yeni Malatyaspor'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) yakalanan bir futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Szumski, Gökhan, Hasan, Murat, Leo, Boumal, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Ahmed, Zeki, Fofana, Adem, Kubilay, Umut