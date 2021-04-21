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    • 21.04.2021 13:37
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    • 21.04.2021 13:39
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    : 'ta Aboubakar şoku! Kayseri maçında yok

    haberine göre 'ta dün akşam oynanan Sivas maçında sakatlanan 'ın Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.

    Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Durumu belli oldu

    'ta şoku yaşanıyor. NTV 'un haberine göre, Sivasspor maçında sakatlanan Kamerunlu golcünün Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamayacağı belirtildi.

    BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI!
    Futbol takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Kayserispor maçında yok