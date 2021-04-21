Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. NTV Spor'un haberine göre, Sivasspor maçında sakatlanan Kamerunlu golcünün Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI!

Futbol takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında, dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Aboubakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.