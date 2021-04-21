BEŞİKTAŞ HATA YAPACAK

Başarılı teknik adam, "Tüm maçları kazanıp bekleyeceğiz. Beşiktaş mutlaka hata yapacaktır. Biz sezonu 87 puanla bitirmek zorundayız. Bunu başarırsak ipi göğüsleyen biz oluruz" dedi.