Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazandı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rus rakibi Alikhan Zhabrailov'a yenilen Süleyman Karadeniz ise gümüş madalya aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya alan Süleyman Karadeniz'i tebrik etti. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül de turnuvada finale yükseldi. Taha bugün altın madalya için mindere çıkacak.