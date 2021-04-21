Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazandı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rus rakibi Alikhan Zhabrailov'a yenilen Süleyman Karadeniz ise gümüş madalya aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya alan Süleyman Karadeniz'i tebrik etti. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül de turnuvada finale yükseldi. Taha bugün altın madalya için mindere çıkacak.
GÖZTEPE EVİNE PUANLA DÖNÜYOR
Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 32'de Mevlüt Erdinç ile öne geçen Karagümrük'e, Göztepe 84'te Berkan Emir ile karşılık verdi.
EKSİK FENER CSKA ÖNÜNDE
THY Euroleague play off serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya 20.00'de konuk oluyor. Vesely'nin sakatlığı nedeniyle sıkıntıda olan Sarı-Lacivertli ekipte zorlu maç öncesi 7 de Covid-19 vakası bulunuyor.