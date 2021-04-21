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    Avrupa Şampiyonu (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda , Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazandı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rus rakibi Alikhan Zhabrailov'a yenilen ise gümüş madalya aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya alan Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.

    Süleyman Avrupa Şampiyonu

    Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazandı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Rus rakibi Alikhan Zhabrailov'a yenilen Süleyman Karadeniz ise gümüş madalya aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Süleyman Atlı ile gümüş madalya alan Süleyman Karadeniz'i tebrik etti. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül de turnuvada finale yükseldi. Taha bugün altın madalya için mindere çıkacak.

    GÖZTEPE EVİNE PUANLA DÖNÜYOR
    Süper     Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 32'de Mevlüt Erdinç ile öne geçen Karagümrük'e, Göztepe 84'te Berkan Emir ile karşılık verdi.

    EKSİK FENER CSKA ÖNÜNDE
    THY Euroleague play off serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya 20.00'de konuk oluyor. Vesely'nin sakatlığı nedeniyle sıkıntıda olan Sarı-Lacivertli ekipte zorlu maç öncesi 7 de Covid-19 vakası bulunuyor.

        KAYSERİ'DE KARDEŞ PAYI
        Ligde         alt sıraları ilgilendiren maçta Kayserispor, G.Birliği ile 2-2 berabere kaldı. Kayseri'nin gollerini 39'da Pedro, 80'de İlhan atarken, G.Birliği'nin gollerini 46'da Piris, 50'de Stancu attı.

        HATAYSPOR 3 GOLLE GÜLDÜ
        Ligde         3 maçtır kazanamayan Hatayspor, 36. sahasında Antalyaspor'u 3-2 yendi. Hatay'ın gollerini Boupendza (2) ve Diouf kaydetti. Antalya'nın gollerini Amilton ve Fredy attı.

        GOL YAĞMURUNDAN ÇAYKUR RİZE ÇIKTI
        Çaykur         Rizespor evinde Konyaspor'u 5-3 yendi. Rizespor aldığı bu galibiyetle, kalan 6 haftaya rahat girme fırsatını yakaladı. Rizespor'un gollerini Dokovic, Michalek, Remy, Samudio ve Adil (k.k.) atarken, konuk ekip Konyaspor'un golleri Guilherme, Cikaleshi ve Kravets'ten geldi.

            ANADOLU EFES'TEN REAL'E FARKLI TARİFE
            THY Avrupa Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 27 sayı farkla 90-63 yenerek seride durumu 1-0 yaptı. Başa baş geçen ilk çeyreği temsilcimiz 20-18 önde tamamladı. Devre ise 44-40 Efes lehine sonuçlandı. 3. çeyrekte tempoyu artıran Anadolu Efes, son 10 dakikaya 64-50 üstün girdi. Laciver-Beyazlılar maçı da 27 sayı farkla kazandı. 3ç galibiyete ulaşacak takımın adını Dörtlü Final'e yazdıracağı serinin ikinci maçı 22 Nisan Perşembe günü Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.

            EKUBAN VAR, YUNUS YOK
            Zorlu             Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'a 1 iyi, 1 kötü haber geldi. Sakatlığı geçen Caleb Ekuban kadroya alınırken, ağrıları süren Yunus Mallı, İstanbul'a götürülmedi.
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