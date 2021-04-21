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    Beşiktaş, ’ın takımı ’a takıldı büyük fırsat kaçırdı

    'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup  ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş liderliğini sürdürdü ve puanını 72'ye yükseltti. Ev sahibi spor ise 51 puanla 8. sırada yer aldı.

    Zirvede büyük arıza

    Beşiktaş yine cepten yedi… Siyah- Beyazlılar, 36. hafta maçında deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. 10. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yakın mesafeden kaleye gönderdiği şut auta gitti. 45'te 'ın ortasında Gradel'in yakın mesafeden kafa ile kaleye gönderdiği şut çerçeveyi bulmadı.

    ERDOĞAN NET FIRSATI HARCADI
    52'de Ghezzal'in pasında müsait pozisyonda ceza sahası içinden topu üstten auta yolladı. 58'de Erdoğan sağ çaprazda müsait pozisyonda topu içeri çeviremedi ve net bir fırsatı harcadı.

    CAMARA ÇERÇEVEYİ BULAMADI
    Ghezzal'in 59. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutu rahatlıkla kontrol etti. 69'da 'ın kullandığı serbest vuruşta Camara'nın kafa şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

    LARİN KALECİYİ GEÇEMEDİ
    81'de 'in kullandığı serbest vuruş kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 86'da karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapamadı. 90+4'te N'Koudou'nun ortasına kimse dokunamadı.

    ÇALIMBAY'DAN YALÇIN'A GEÇİT YOK
    Beşiktaş'ın hocası , teknik direktörlük kariyerinde 'ın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu altı maçının beşinde puan kaybı yaşadı. Yalçın, Çalımbay'ın takımlarına karşı 4 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

    HAKEMDEN İKİ TARTIŞMALI KARAR
    Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki maçta iki tartışmalı pozisyon yaşandı. 23'te Sivas cephesi 'nın eline çarpan topta penaltı bekledi. Hakem ise 'devam' dedi. 53'te Dorukhan'ın Caner ile girdiği mücadelede ise Beşiktaş penaltı beklese de hakem aynı görşüte değildi.

    ABOUBAKAR ŞOKU!
    Beşiktaş'ta büyük şok... 'nda yaşadığı sakatlığı sonrası bir süre sahalardan uzak kalan ve dünkü Sivas maçı ile formasına kavuşan Aboubakar, ilk yarının son anlarında bir sakatlık yaşadı. İkinci yarıda yerini N'Koudou'ya bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar için, "Büyük ihtimalle sezon sonuna kadar bizimle olmayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş'ın bir başka golcüsü Larin de dün duraklama anlarında sakatlanarak yerini Mensah'a bıraktı. Aboubakar ve Larin'in son durumu bugün netleşecek.

    KARTAL'IN İLK İSABETLİ ŞUTU 59'DA ATTI
    Sivas karşısında ilk yarıda çok zorlanan Beşiktaş, maçtaki ilk isabetli şutunu 59. dakikada attı. Beşiktaş'ın ilk isabetli şutu Rachid Ghezzal'den geldi.

    SOL BEKTE FORMA YİNE N'SAKALA'DA
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü maçında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz'ı dün kulübeye çekti. Sol bekte N'Sakala'ya şans verdi.

    MAÇ SONU BÜYÜK HÜSRAN
    Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakarak zirvede farkı açma şansını kaybeden Beşiktaş'ta maç sonu futbolcular büyük bir üzüntü yaşadı. Beşiktaşlı futbolcuları teknik heyet tesselli etti.

    DORUKHAN VASATI AŞAMADI
    Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'ta Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz, karşılaşmada bekleneni veremedi. Orta alanda üretkenlik konusunda sınıfta kalan Dorukhan'ın performansı taraftarları da tatmin etmedi. Genç orta saha oyuncusu ikinci yarıda bir pozisyonda penaltı bekledi.

    HÂLÂ FAVORİYİZ!
    Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Zorlu bir deplasmanda 2 puan bıraktıklarını söyleyen Yalçın şunları kaydetti: "Bu beraberlik önemli değil, geçen hafta kazanmamız gereken maçta puan kaybettik. Bize maç kazandırmasını beklediğimiz oyuncularımız bugün üretmekte çok geride kaldılar. Rakibimiz de maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptı. Zevksiz bir maçtı, 0-0 normal skordu. En iyi Fırat Aydınus'tu. Kimse şampiyonluk yarışından vazgeçtiğimizi düşünmesin. Kim varsa onunla çıkarız. Kimse fazla heveslenmesin. Beşiktaş şampiyonluğun 1 numaralı adayı. Diğerleri 2., 3. olur."

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    Haberler Spor Beşiktaş, Rıza Çalımbay’ın takımı Sivas’a takıldı büyük fırsat kaçırdı