Beşiktaş yine cepten yedi… Siyah- Beyazlılar, 36. hafta maçında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. 10. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yakın mesafeden kaleye gönderdiği şut auta gitti. 45'te Robin Yalçın'ın ortasında Gradel'in yakın mesafeden kafa ile kaleye gönderdiği şut çerçeveyi bulmadı.

ERDOĞAN NET FIRSATI HARCADI

52'de Ghezzal'in pasında Rosier müsait pozisyonda ceza sahası içinden topu üstten auta yolladı. 58'de Erdoğan sağ çaprazda müsait pozisyonda topu içeri çeviremedi ve Sivas net bir fırsatı harcadı.

CAMARA ÇERÇEVEYİ BULAMADI

Ghezzal'in 59. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutu Ali Şaşal rahatlıkla kontrol etti. 69'da Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta Camara'nın kafa şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

LARİN KALECİYİ GEÇEMEDİ

81'de Ljajic'in kullandığı serbest vuruş kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 86'da Larin karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapamadı. 90+4'te N'Koudou'nun ortasına kimse dokunamadı.

ÇALIMBAY'DAN YALÇIN'A GEÇİT YOK

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu altı Süper Lig maçının beşinde puan kaybı yaşadı. Yalçın, Çalımbay'ın takımlarına karşı 4 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

HAKEMDEN İKİ TARTIŞMALI KARAR

Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki maçta iki tartışmalı pozisyon yaşandı. 23'te Sivas cephesi Vida'nın eline çarpan topta penaltı bekledi. Hakem ise 'devam' dedi. 53'te Dorukhan'ın Caner ile girdiği mücadelede ise Beşiktaş penaltı beklese de hakem aynı görşüte değildi.

ABOUBAKAR ŞOKU!

Beşiktaş'ta büyük şok... Kamerun Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığı sonrası bir süre sahalardan uzak kalan ve dünkü Sivas maçı ile formasına kavuşan Aboubakar, ilk yarının son anlarında bir sakatlık yaşadı. İkinci yarıda yerini N'Koudou'ya bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar için, "Büyük ihtimalle sezon sonuna kadar bizimle olmayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Beşiktaş'ın bir başka golcüsü Larin de dün duraklama anlarında sakatlanarak yerini Mensah'a bıraktı. Aboubakar ve Larin'in son durumu bugün netleşecek.

KARTAL'IN İLK İSABETLİ ŞUTU 59'DA ATTI

Sivas karşısında ilk yarıda çok zorlanan Beşiktaş, maçtaki ilk isabetli şutunu 59. dakikada attı. Beşiktaş'ın ilk isabetli şutu Rachid Ghezzal'den geldi.

SOL BEKTE FORMA YİNE N'SAKALA'DA

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü maçında ilk 11'de oynattığı Rıdvan Yılmaz'ı dün kulübeye çekti. Sol bekte N'Sakala'ya şans verdi.

MAÇ SONU BÜYÜK HÜSRAN

Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakarak zirvede farkı açma şansını kaybeden Beşiktaş'ta maç sonu futbolcular büyük bir üzüntü yaşadı. Beşiktaşlı futbolcuları teknik heyet tesselli etti.

DORUKHAN VASATI AŞAMADI

Oğuzhan Özyakup'un sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'ta Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz, karşılaşmada bekleneni veremedi. Orta alanda üretkenlik konusunda sınıfta kalan Dorukhan'ın performansı taraftarları da tatmin etmedi. Genç orta saha oyuncusu ikinci yarıda bir pozisyonda penaltı bekledi.

HÂLÂ FAVORİYİZ!

Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Zorlu bir deplasmanda 2 puan bıraktıklarını söyleyen Yalçın şunları kaydetti: "Bu beraberlik önemli değil, geçen hafta kazanmamız gereken maçta puan kaybettik. Bize maç kazandırmasını beklediğimiz oyuncularımız bugün üretmekte çok geride kaldılar. Rakibimiz de maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptı. Zevksiz bir maçtı, 0-0 normal skordu. En iyi Fırat Aydınus'tu. Kimse şampiyonluk yarışından vazgeçtiğimizi düşünmesin. Kim varsa onunla çıkarız. Kimse fazla heveslenmesin. Beşiktaş şampiyonluğun 1 numaralı adayı. Diğerleri 2., 3. olur."