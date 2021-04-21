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    Avrupa i dağılıyor! Takımlar bir bir ligden çekildi, başkanı istifa ediyor

    12 kulübün Avrupa i'ni kurmasının ardından futbolda kaos büyüyor. Dün ve yönetimi ile bir araya gelen flaş açıklamalar yaptı.

    Avrupa Süper Ligi dağılıyor!

    12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurmasının ardından futbolda kaos büyüyor. Dün İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig yönetimi ile bir araya gelen Boris Johnson flaş açıklamalar yaptı. Johnson, "İngiltere sınırları içinde Avrupa Ligi maçlarını oynatmayacağız. 6 Premier Lig kulübünün Süper Lig'e katılmasını engellemek ve bu projeyi durdurmak için gerekirse yasa çıkaracağız" diye konuştu.

    Bunun üzerine M.City, M.United, Liverpool, Arsenal ve Tottenham, projeden çekildi. İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de ligden ayrılacağı iddia edildi. Avrupa Süper Ligi başlamadan dağılma noktasına geldi.

    M.UNİTED BAŞKANI İSTİFA EDİYOR
    Avrupa Süper Ligi'nde yer alacağı açıklanan İngiliz ekiplerinden Manchester United'da da bu gelişme kaos çıkarttı. Başkan Ed Woodward'ın 2021'in sonunda görevinden ayrılacağı açıklandı.

        FLORENTİNO PEREZ: MEN EDEMEZLER!
        Avrupa         Süper Ligi ve Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez ise, Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar için, "Bizi ne ulusal ne de Şampiyonlar Ligi'nden men edemezler" dedi.

        G.SARAY'A İHTİYACIMIZ VAR!
        Süper         Lig oluşumuna UEFA'dan tepkiler sürüyor. UEFA Başkanı Ceferin, "UEFA organizasyonlarının Galatasaray, Atalanta, Rangers ve D.Zagreb'e ihtiyacı var. Herkesin bir şansa sahip olduğunu bilmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız lazım. Bu kaos bizi daha güçlü yapacak" diye konuştu.
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        Haberler Spor Avrupa Süper Ligi dağılıyor! Takımlar bir bir ligden çekildi, Manchester United başkanı istifa ediyor