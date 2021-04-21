12 kulübün Avrupa Süper Ligi'ni kurmasının ardından futbolda kaos büyüyor. Dün İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig yönetimi ile bir araya gelen Boris Johnson flaş açıklamalar yaptı. Johnson, "İngiltere sınırları içinde Avrupa Ligi maçlarını oynatmayacağız. 6 Premier Lig kulübünün Süper Lig'e katılmasını engellemek ve bu projeyi durdurmak için gerekirse yasa çıkaracağız" diye konuştu.
Bunun üzerine M.City, M.United, Liverpool, Arsenal ve Tottenham, projeden çekildi. İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de ligden ayrılacağı iddia edildi. Avrupa Süper Ligi başlamadan dağılma noktasına geldi.
M.UNİTED BAŞKANI İSTİFA EDİYOR
Avrupa Süper Ligi'nde yer alacağı açıklanan İngiliz ekiplerinden Manchester United'da da bu gelişme kaos çıkarttı. Başkan Ed Woodward'ın 2021'in sonunda görevinden ayrılacağı açıklandı.