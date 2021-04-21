G.SARAY'A İHTİYACIMIZ VAR!

Süper Lig oluşumuna UEFA'dan tepkiler sürüyor. UEFA Başkanı Ceferin, "UEFA organizasyonlarının Galatasaray, Atalanta, Rangers ve D.Zagreb'e ihtiyacı var. Herkesin bir şansa sahip olduğunu bilmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız lazım. Bu kaos bizi daha güçlü yapacak" diye konuştu.