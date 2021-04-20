Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.04.2021 06:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2021 06:08
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Olimpiyatlarla ilgili flaş Kovid-19 kararı: Sporcular günlük tükürük testine girecek

    Son dakika haberine göre, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için sporculara günlük tükürük testi uygulanacağı bildirildi.

    AA
    Olimpiyatlarla ilgili flaş Kovid-19 kararı

    Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için sporculara günlük tükürük testi uygulanacağı bildirildi.

    ajansının Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Temmuz'daki turnuvada sporculara uygulanacak test sıklığında değişikliğe gidilecek.

    Şubat'ta yayımlanan yönetmelikte duyurulan asgari 4 günde bir test uygulama yerine, salgının yayılan varyantlarına karşı sporcular her gün tükürük testine tabi tutulacak.

    Periyodik tükürük testleri, numune takası gibi hileli davranışlara karşı, doping testlerinde uygulandığı gibi gözetim altında gerçekleştirilecek.

    Uygulamanın kapsamlı detayları, ay sonu yayımlanacak olimpiyat yönetmeliğinin ikinci baskısında duyurulacak.

    Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor SON DAKİKA: Olimpiyatlarla ilgili flaş Kovid-19 kararı: Sporcular günlük tükürük testine girecek