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    Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    yönetimi, Trabzon maçına ’ın atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “G.Saray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan’ın atanması hatada ısrardır. Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz” denildi.

    Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz!

    Galatasaray yönetimi, Trabzon maçına Mete Kalkavan'ın atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "G.Saray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın atanması hatada ısrardır. Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz" denildi.

    GALATASARAY-TRABZON DERBİSİNDE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK!
    Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri dün açıklandı. Yarın Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisini Mete Kalkavan yönetecek. Liderin maçı ise Aydınus'un… Bugün 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

    RYAN DONK'UN CEZASI ONANDI DERBİDE OYNAMAYACAK
    Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı Ryan Donk'un 2 maçlık cezası dün Tahkim Kurlu tarafından onaylandı. Hollandalı yıldız, yarın Türk Telekom'da oynanacak Trabzonspor maçında oynayamayacak.

        A.EFES-REAL MADRİD
        Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında bugün Real Madrid'i ağırlayacak... Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak…

        KAYSERİSPOR-G.BİRLİĞİ
        Süper Lig'de bugün kümede kalma savaşı veren Kayseri ile G.Birliği mücadele edecek. Maç saat 16.00'da. Program: 16.00 Karagümrük-Göztepe, 16.00 Ç.Rize-Konya, 19.00 Hatay-Antalya.

        G.SARAY'DA 2 İMZA
        G.Saray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda tecrübeli oyuncu Gamze Kılıç transfer edilirken, Gizem Güreşen'in sözleşmesi de uzatıldı. Her iki oyuncu ile de ikişer yıllık sözleşme imzalandı.

            HOSSEINI'NİN YERİNE ARDA
            Uzun süredir görüşülen Majid Hosseini ile bir türlü anlaşma sağlayamayan Trabzonspor yönetimi, Gençlerbirliği ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı da kadrosuna katmak istiyor. Gençlerbirliğinin oyuncunun satışına sıcak baktığı ancak ekonomik olarak beklentisinin de yüksek olduğu ifade edildi. Görüşmeler en kısa sürede başlayacak.

            ABDÜLKADİR ÖMÜR ASLAN'A KİLİTLENDİ
            Uzun bir sakatlık döneminin ardından Hatayspor maçında oyuna dahil olan Abdülkadir Ömür, G.Saray derbisine kilitlenmiş durumda. Abdülkadir 11'de görev bekliyor.
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            Haberler Spor Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)