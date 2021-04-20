Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Galatasaray yönetimi, Trabzon maçına Mete Kalkavan'ın atanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "G.Saray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın atanması hatada ısrardır. Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz" denildi.
GALATASARAY-TRABZON DERBİSİNDE KALKAVAN DÜDÜK ÇALACAK!
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri dün açıklandı. Yarın Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor derbisini Mete Kalkavan yönetecek. Liderin maçı ise Aydınus'un… Bugün 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor-Beşiktaş maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.
RYAN DONK'UN CEZASI ONANDI DERBİDE OYNAMAYACAK
Karagümrük ile oynanan maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı Ryan Donk'un 2 maçlık cezası dün Tahkim Kurlu tarafından onaylandı. Hollandalı yıldız, yarın Türk Telekom'da oynanacak Trabzonspor maçında oynayamayacak.