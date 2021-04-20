Yeni bir adaletsizlik istemiyoruz! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

HOSSEINI'NİN YERİNE ARDA

Uzun süredir görüşülen Majid Hosseini ile bir türlü anlaşma sağlayamayan Trabzonspor yönetimi, Gençlerbirliği ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan genç savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı da kadrosuna katmak istiyor. Gençlerbirliğinin oyuncunun satışına sıcak baktığı ancak ekonomik olarak beklentisinin de yüksek olduğu ifade edildi. Görüşmeler en kısa sürede başlayacak.