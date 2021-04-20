Süper Lig'de müthiş yarış… Süper Lig'in 3 büyüğü Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray sezonu şampiyon tamamlamak için kıyasıya mücadele ediyor. Kartal, son maçında Ankaragücü karşısında uzatma dakikalarında 2 puan kaybetse de büyük bir avantaja sahip. Kartal 33 maçta 71 puanla zirvede…

Fenerbahçe ise 34 maçta 69 puana sahip… Emre Belözoğlu ile büyük bir ivme yakalayan Kanarya , sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. F.Bahçe 36. haftayı BAY geçecek.

GEREKLİ ŞARTLAR OLUŞTU!

Galatasaray ise kulüpte yaşanan çalkantılara rağmen 33 maç sonunda 65 puanla 3. sırada... Fatih Terim'in önderliğindeki Cimbom kaos ortamlarında elde ettiği başarılara güveniyor…

40. HAFTADA BÜYÜK BULUŞMA

Şampiyonluk kovalayan G.Saray ve Beşiktaş 40. haftada Türk Telekom Stadı'nda kapışacak. İki ezeli takım sezonun son derbisinde karşılaşacak. Bu maç şampiyonluğun kaderini belirleyecek.

KARA KARTAL KRİTİK SİVAS VİRAJINDA

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş bugün zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puan arayacak. Son maçında puan kaybeden Siyah- Beyazlılar'ın ligin en formda takımlarından Sivasspor karşısındaki performansı merak ediliyor. Kartal'ın takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gözü bu maçta olacak.