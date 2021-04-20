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    ’de sona yaklaşılıyor zirve yarışı nefes kesiyor

    Büyük çekişmeye sahne olan ligde lider avantajı elinde bulundursa da ezeli rakipleri ve ’ı adeta ensesinde hissediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sezonu şampiyon tamamlamak için yarışıyor.

    Nefes nefese

    Süper Lig'de müthiş yarış… 'in 3 büyüğü , F.Bahçe ve G.Saray sezonu şampiyon tamamlamak için kıyasıya mücadele ediyor. , son maçında şısında uzatma dakikalarında 2 puan kaybetse de büyük bir avantaja sahip. Kartal 33 maçta 71 puanla zirvede…

    FENERBAHÇE BAY GEÇECEK
    İkinci ise 34 maçta 69 puana sahip… ile büyük bir ivme yakalayan , sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. F.Bahçe 36. haftayı BAY geçecek.

    GEREKLİ ŞARTLAR OLUŞTU!
    Galatasaray ise kulüpte yaşanan çalkantılara rağmen 33 maç sonunda 65 puanla 3. sırada... 'in önderliğindeki Cimbom kaos ortamlarında elde ettiği başarılara güveniyor…

    40. HAFTADA BÜYÜK BULUŞMA
    Şampiyonluk kovalayan G.Saray ve Beşiktaş 40. haftada Türk Telekom Stadı'nda kapışacak. İki ezeli takım sezonun son derbisinde karşılaşacak. Bu maç şampiyonluğun kaderini belirleyecek.

    KARA KARTAL KRİTİK SİVAS VİRAJINDA
    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş bugün zorlu deplasmanında 3 puan arayacak. Son maçında puan kaybeden Siyah- Beyazlılar'ın ligin en formda takımlarından Sivasspor karşısındaki performansı merak ediliyor. Kartal'ın takipçileri Fenerbahçe ve 'ın da gözü bu maçta olacak.

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    Haberler Spor Süper Lig’de sona yaklaşılıyor zirve yarışı nefes kesiyor