Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok kritik bir galibiyete imza attıklarını belirten Belözoğlu, "Takım olarak şampiyonluk için gerekli güce sahibiz" dedi.
TAKIMIN ARKASINDAYIZ
Belözoğlu şöyle devam etti: Camiamız çok büyük, beklenti büyük, sonu ne olursa olsun takımın arkasında olmaya devam edeceğiz ve Allah izin verirse sonu güzel olacak
HARUN'U TEBRİK EDİYORUM
Harun çok iyi bir maç çıkardı. Penaltı pozisyonu penaltı olmayabilir ama ne olursa olsun penaltıyı kaçırdıktan sonra takımın verdiği reaksiyon çok değerli. Sonuna kadar devam edeceğiz...