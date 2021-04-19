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    'de zafere inanıyor: Sonu güzel olacak!

    Teknik Direktörü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok kritik bir galibiyete imza attıklarını belirten Belözoğlu, “Takım olarak şampiyonluk için gerekli güce sahibiz” dedi.

    Sonu güzel olacak!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok kritik bir galibiyete imza attıklarını belirten Belözoğlu, "Takım olarak şampiyonluk için gerekli güce sahibiz" dedi.

    TAKIMIN ARKASINDAYIZ
    Belözoğlu şöyle devam etti: Camiamız çok büyük, beklenti büyük, sonu ne olursa olsun takımın arkasında olmaya devam edeceğiz ve Allah izin verirse sonu güzel olacak

    HARUN'U TEBRİK EDİYORUM
    Harun çok iyi bir maç çıkardı. Penaltı pozisyonu penaltı olmayabilir ama ne olursa olsun penaltıyı kaçırdıktan sonra takımın verdiği reaksiyon çok değerli. Sonuna kadar devam edeceğiz...

        HARUN'UN GÖZYAŞLARI
        Başakşehir karşısında sebebiyet verdiği penaltıyı kurtaran Harun, gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları Harun'a destek oldu.

        BELÖZOĞLU YİNE GUSTAVO'SUZ BAŞLADI
        Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz maçta olduğu gibi Başakşehir önünde de Gustavo'yu yedek soyundurdu. Orta sahada Sosa&Ozan ikilisini tercih etti. Brezilyalı 2. yarıda oyuna girdi.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu zafere inanıyor: Sonu güzel olacak!