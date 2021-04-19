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    Pelkas yıldızlaştı... , Başakşehir'i avladı

    'in 35. haftasının kapanış maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Kornerden gelen topta ile golü bulan , bu sezon duran toplardan rakip fileleleri 24. kez havalandırmayı başardı

    Zirveye pelgaz

    Fenerbahçe zirvenin peşini bırakmıyor… Sarı-Lacivertliler, 35. hafta maçında geriye düştüğü mücadelede deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 18. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca'nın pasında Ömer Ali ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla ağları sarstı: 1-0.

    SZALAİ SKORA DENGE GETİRDİ
    35'te Pelkas'ın şutunu kaleci Volkan çıkardı. 40'ta Caner'in kullandığı kornerde Ozan'ın kafayla aşırdığı topu tamamlayan Szalai skora denge getirdi: 1-1. 54'te Tolga'nın şutu farklı şekilde auta gitti.

    HARUN'DAN VİSCA'YA GEÇİT YOK
    Pelkas 56'da ceza sahası dışından mükemmel bir şutla Fener'i 2-1 öne geçirdi. 85'te Harun'un Gulbrandsen'e hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Harun penaltıda Visca'ya izin vermedi.

        FENER YİNE DURAN TOPTAN AVLADI
        Başakşehir karşısında Caner'in kullandığı korner neticesinde Szalai ile golü bulan Fenerbahçe, bu sezon 24. kez duran toptan sonuca gitti. Sarı-Lacivertliler bu alanda ligin en başarılı takımı.

        ÇAKIR'A TEPKİ VAR!
        F.Bahçeliler, Başakşehir maçında hakem kararlarına büyük bir tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli futbolcular ilk olarak 18. dakikada Başakşehir'in Ömer Ali ile bulduğu gol öncesi Aleksic'in Pelkas ile mücadelesinde tehlikeli hareket kararı bekledi. Ancak oyun devam etti. 29. dakikada ise Mahmut Tekdemir'in Ozan'a yaptığı faulde F.Bahçeliler kırmızı kart beklese de hakem sarı kartına başvurdu. Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Ümit Öztürk'e tepki yağdı.

        MAHMUT 60'TA KIZARDI
        Ozan'a yaptığı faul sonrası 29'da sarı kart gören Başakşehirli Mahmut, 60'ta 2. sarıdan kırmızı gördü.

            ALEX'İN PEŞİNDE
            Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, dün akşam attığı golle birlikte Alex de Souza'dan sonra 10 dış saha golüne katkıda bulunan ilk isim oldu. Taraftarların kalbine taht kurdu.
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