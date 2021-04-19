Fenerbahçe zirvenin peşini bırakmıyor… Sarı-Lacivertliler, 35. hafta maçında geriye düştüğü mücadelede deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 18. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca'nın pasında Ömer Ali ceza sahası dışından müthiş bir vuruşla ağları sarstı: 1-0.
SZALAİ SKORA DENGE GETİRDİ
35'te Pelkas'ın şutunu kaleci Volkan çıkardı. 40'ta Caner'in kullandığı kornerde Ozan'ın kafayla aşırdığı topu tamamlayan Szalai skora denge getirdi: 1-1. 54'te Tolga'nın şutu farklı şekilde auta gitti.
HARUN'DAN VİSCA'YA GEÇİT YOK
Pelkas 56'da ceza sahası dışından mükemmel bir şutla Fener'i 2-1 öne geçirdi. 85'te Harun'un Gulbrandsen'e hareketi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Harun penaltıda Visca'ya izin vermedi.