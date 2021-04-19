ÇAKIR'A TEPKİ VAR!

F.Bahçeliler, Başakşehir maçında hakem kararlarına büyük bir tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli futbolcular ilk olarak 18. dakikada Başakşehir'in Ömer Ali ile bulduğu gol öncesi Aleksic'in Pelkas ile mücadelesinde tehlikeli hareket kararı bekledi. Ancak oyun devam etti. 29. dakikada ise Mahmut Tekdemir'in Ozan'a yaptığı faulde F.Bahçeliler kırmızı kart beklese de hakem sarı kartına başvurdu. Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Ümit Öztürk'e tepki yağdı.