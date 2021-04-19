Son haftalarda yaşanan puan kayıplarına Ankaragücü beraberliği de eklenince yönetim alarma geçti. Beşiktaş'ın ligin en formda takımlarından olan Sivas ile oynayacağı maç öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi dün yapılan antrenmana geldi ve teknik ekip ve futbolcular ile tek tek ilgilendi.