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    maçı öncesi Beşitaş yönetimi harekete geçti

    Son haftalarda yaşanan puan kayıplarına beraberliği de eklenince yönetim alarma geçti. 'ın ligin en formda takımlarından olan ile oynayacağı maç öncesinde Başkan dün yapılan antrenmana geldi ve teknik ekip ve futbolcular ile tek tek ilgilendi.

    Kartal'da dev seferberlik

    Son haftalarda yaşanan puan kayıplarına Ankaragücü beraberliği de eklenince yönetim alarma geçti. Beşiktaş'ın ligin en formda takımlarından olan Sivas ile oynayacağı maç öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi dün yapılan antrenmana geldi ve teknik ekip ve futbolcular ile tek tek ilgilendi.

    Çebi, "Kesinlikle ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Sivas deplasmanı çok kritik. Kazanırsak yolumuz iyice açılır. Kaybedersek sıkıntıya düşeriz. Tüm gücümüz ve konsantrasyonunmuz sahada olmalı. Hepinize güvenim tam. " dedi. Başkan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile de bir süre gürüşte ve takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

    FABRİKA AYARI ABOUBAKAR
    Son 4 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta Aboubakar'ın takıma katılmasıyla takım düzeninin fabrika ayarlarına dönmesi bekleniyor.

        1.5 SAAT TER DÖKTÜLER
        Beşiktaş, Sivas maçının hazırlıklarını dün yaptığı 1.5 saat süren idmanla sürdürdü. İdman son bölümünde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleşti ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Son çalışma bugün yapılacak.
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