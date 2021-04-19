Son haftalarda yaşanan puan kayıplarına Ankaragücü beraberliği de eklenince yönetim alarma geçti. Beşiktaş'ın ligin en formda takımlarından olan Sivas ile oynayacağı maç öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi dün yapılan antrenmana geldi ve teknik ekip ve futbolcular ile tek tek ilgilendi.
Çebi, "Kesinlikle ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Sivas deplasmanı çok kritik. Kazanırsak yolumuz iyice açılır. Kaybedersek sıkıntıya düşeriz. Tüm gücümüz ve konsantrasyonunmuz sahada olmalı. Hepinize güvenim tam. " dedi. Başkan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile de bir süre gürüşte ve takımın son durumu hakkında bilgi aldı.
FABRİKA AYARI ABOUBAKAR
Son 4 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta Aboubakar'ın takıma katılmasıyla takım düzeninin fabrika ayarlarına dönmesi bekleniyor.