90+2'nci dakikada Boupendza ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.





90+4'üncü dakikada Diouf penaltıyı kullanırken, Uğurcan ayağıyla son anda topu çıkarmayı başardı ancak yapılan VAR incelemesi sonrası Kanil Ahmet'in vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltı tekrarlandı.



90+6'ncı dakikada bu kez topun başına Boupendza geçti ve meşin yuvarlak Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



