Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. Hatayspor 90+4'te penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı. Maç 1-1 tamamlandı.
Trabzonspor'un golü Djaniny'den gelirken Hatayspor'un golü Boupendza'dan geldi.
UĞURCAN KURTARDI PENALTI TEKRAR EDİLDİ
90+4'te Hatayspor'un kullandığı penaltıda Diouf'un şutunu Uğurcan Çakır kurtardı. Kural hatası sebebiyle penaltı tekrar edildi. İkinci vuruşu Boupendza yaptı ve golü attı.
İLK YARIDAN NOTLAR
Süper Lig'in 35. haftasında yapılan Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.
22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0