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    • 17.04.2021 18:27
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    1-1 | MAÇ SONUCU

    , 'in 35. haftasında evinde 'u konuk etti. Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. Hatayspor 90+4'de penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı. Maç 1-1 tamamlandı.

    Trabzon'da kazanan yok

    Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

    Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. Hatayspor 90+4'te penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı. Maç 1-1 tamamlandı.

    Trabzonspor'un golü Djaniny'den gelirken Hatayspor'un golü Boupendza'dan geldi.

    UĞURCAN KURTARDI PENALTI TEKRAR EDİLDİ
    90+4'te Hatayspor'un kullandığı penaltıda Diouf'un şutunu Uğurcan Çakır kurtardı. Kural hatası sebebiyle penaltı tekrar edildi. İkinci vuruşu Boupendza yaptı ve golü attı.

    İLK YARIDAN NOTLAR
    Süper Lig'in 35. haftasında yapılan Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

    9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.

    22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0

        45+1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        İKİNCİ YARI
        78'inci dakikada Yusuf orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp sağ taraftan ceza sahasına girdi, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Munir son anda ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



        84'üncü dakikada Yusuf'un sağ kanattan kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.

        90+2'nci dakikada Boupendza ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.



        90+4'üncü dakikada Diouf penaltıyı kullanırken, Uğurcan ayağıyla son anda topu çıkarmayı başardı ancak yapılan VAR incelemesi sonrası Kanil Ahmet'in vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltı tekrarlandı.

        90+6'ncı dakikada bu kez topun başına Boupendza geçti ve meşin yuvarlak Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.

        Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
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