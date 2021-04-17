Formula 1 hangi kanalda? 2021 Formula 1 sıralama ve yarış hangi kanalda nasıl izlenir?

Formula 1 hangi kanalda? 2021 Formula 1 sıralama hangi kanalda? Formula 1 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun ilk yarışında sürpriz olmazken gözler İtalya'ya çevrildi. Bugün düzenlenecek sıralama turlarının ardından Pazar günü yarış yapılacak. Peki, Formula 1 sıralama hangi kanalda? 2021 Formula 1 hangi kanalda nasıl izlenir?