Formula 1 hangi kanalda? 2021 Formula 1 sıralama ve yarış hangi kanalda nasıl izlenir?

Formula 1 hangi kanalda? 2021 Formula 1 sıralama hangi kanalda? Formula 1 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun ilk yarışında sürpriz olmazken gözler İtalya'ya çevrildi. Bugün düzenlenecek sıralama turlarının ardından Pazar günü yarış yapılacak. Peki, Formula 1 sıralama hangi kanalda? 2021 Formula 1 hangi kanalda nasıl izlenir?
FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
Formula 1 2021 sezonu yarışları S Sport2 ve S Sport Plus'tan kanallarından canlı yayınla ekranlara gelecek.
FORMULA 1 KALAN YARIŞLAR!
18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix
2 Mayıs: Portekiz Grand Prix
9 Mayıs: İspanya Grand Prix
23 Mayıs: Monaco Grand Prix
6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix
13 Haziran: Kanada Grand Prix
27 Haziran: Fransa Grand Prix
4 Temmuz: Avusturya Grand Prix
18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
1 Ağustos: Macaristan Grand Prix
29 Ağustos: Belçika Grand Prix
5 Eylül: Hollanda Grand Prix
12 Eylül: İtalya Grand Prix
26 Eylül: Rusya Grand Prix
3 Ekim: Singapur Grand Prix