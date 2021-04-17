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    • 17.04.2021 14:44
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    ? 2021 ve yarış hangi kanalda nasıl izlenir?

    ? Formula 1'de 2021 sezonu heyecanı yaşanıyor. Sezonun ikinci yarışında pilotlar ve takımlar Imola'da kozlarını paylaşacak. Cumartesi günü düzenlenecek sıralama turlarının ardından Pazar günü yarış düzenlenecek. Peki, hangi kanalda? 2021 Formula 1 hangi kanalda nasıl izlenir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Formula 1 hangi kanalda? 2021 Formula 1 sıralama ve yarış hangi kanalda nasıl izlenir?

    Formula 1 hangi kanalda? 2021 Formula 1 sıralama hangi kanalda? Formula 1 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sezonun ilk yarışında sürpriz olmazken gözler İtalya'ya çevrildi. Bugün düzenlenecek sıralama turlarının ardından Pazar günü yarış yapılacak. Peki, Formula 1 sıralama hangi kanalda? 2021 Formula 1 hangi kanalda nasıl izlenir?

    FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

    Formula 1 2021 sezonu yarışları S Sport2 ve S Sport Plus'tan kanallarından canlı yayınla ekranlara gelecek.

    FORMULA 1 KALAN YARIŞLAR!

    18 Nisan: Emilia-Romagna Grand Prix

    2 Mayıs: Portekiz Grand Prix

    9 Mayıs: İspanya Grand Prix

    23 Mayıs: Monaco Grand Prix

    6 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

    13 Haziran: Kanada Grand Prix

    27 Haziran: Fransa Grand Prix

    4 Temmuz: Avusturya Grand Prix

    18 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

    1 Ağustos: Macaristan Grand Prix

    29 Ağustos: Belçika Grand Prix

    5 Eylül: Hollanda Grand Prix

    12 Eylül: İtalya Grand Prix

    26 Eylül: Rusya Grand Prix

    3 Ekim: Singapur Grand Prix

        10 Ekim: Japonya Grand Prix

        24 Ekim: ABD Grand Prix

        31 Ekim: Meksika Grand Prix

        7 Kasım: Brezilya Grand Prix

        21 Kasım: Avustralya Grand Prix

        5 Aralık: Suudi Arabistan Grand Prix

        12 Aralık: Abu Dabi Grand Prix
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        Haberler Spor Formula 1 hangi kanalda? 2021 Formula 1 sıralama ve yarış hangi kanalda nasıl izlenir?