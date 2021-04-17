Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.04.2021 15:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2021 15:28
    ABONE OL

    Gol düellosu Erzurumspor'un! 2-3 Erzurumspor (MAÇ ÖZETİ İZLE)

    Yukatel 'in 35. haftasında düşme mücadelesi verdiği rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı. İkinci yarısı gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazanarak ligde kalma yarışında önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

    Gol düellosu Erzurumspor'un!

    Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 35. haftasında düşme mücadelesi verdiği rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı. İkinci yarısı gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Denizlispor 46 ve 64. dakikalarda Rodallega'nın ayağından bulduğu gollerle durumu 2-1'e getirdi. Yılmaz Vural önderliğindeki BB Erzurumspor maçı bırakmadı ve deplasmanda bulduğu gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrılarak ligde kalma yarışında önemli bir 3 puanın sahibi oldu.


    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.

    2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu eliyle çeldi. Ceza sahasındaki Emrah Başsan, dönen topu ağlara gönderdi: 0-1.

        16. dakikada Sakıb Aytaç'ın kullandığı korner sonrası ceza sahasındaki Mustafa Yumlu'nun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

        17. dakikadaki kontratakta kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        20. dakikada Sacko'nun ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

        40. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya gelen Emrah Başsan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

        41. dakikada Murawski'nin ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas içindeki Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.



        Müsabakanın ilk yarısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 önde tamamladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Gol düellosu Erzurumspor'un! Denizlispor 2-3 Erzurumspor (MAÇ ÖZETİ İZLE)