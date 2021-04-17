Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 35. haftasında düşme mücadelesi verdiği rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı. İkinci yarısı gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Denizlispor 46 ve 64. dakikalarda Rodallega'nın ayağından bulduğu gollerle durumu 2-1'e getirdi. Yılmaz Vural önderliğindeki BB Erzurumspor maçı bırakmadı ve deplasmanda bulduğu gollerle mücadeleden 3-2 galip ayrılarak ligde kalma yarışında önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

