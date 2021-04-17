SON DAKİKA: Galatasaray'da "seks partisi" krizi sonrası yöneticiler resmen açıkladı: İstifa edin!





'BİR ADAY ÇIKARSA O DA ALBAYRAK OLUR'

'Mustafa Cengiz ise istifa etmeyeceğini, aday olacağını ve seçimi kazanacağını söyledi. Ben de kendisine seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim. Diğer yönetici arkadaşlarımın da görüşleri benimle aynı. Yönetimin içinden bir aday çıkarsa o isim Abdurrahim Albayrak olur diye düşünüyorum. Diğer yönetici arkadaşlar Okan, Dilek, Kaan, Emre hepimiz aynı şeyi söyledik ama istifaya ikna edemedik Başkanı. '