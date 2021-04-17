SON DAKİKA: Galatasaray'da "seks partisi" krizi sonrası yöneticiler resmen açıkladı: İstifa edin!

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası ortaya çıkan "seks partisi" krizinin ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve son dönemdeki söylemleri camiada büyük krize yol açarken Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler bir araya geldi. Başkan Mustafa Cengiz aldığı kararı yöneticilere iletti. İşte Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantının tüm ayrıntıları...
O SÖZLERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son dönemdeki söylemleri ile Sarı Kırmızılı camiada büyük bir krize yol açtı. İlk olarak GS TV'de futbolcular için "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" cümlesini kuran Cengiz ardından Ryan Donk için "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" ifadelerini kullanarak büyük tepki almıştı.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Kamuoyunda Mustafa Cengiz için istifa çağrıları yer alırken Sarı Kırmızılı kulübün başkanı ve beraberindeki yöneticiler dün Türk Telekom Stadyumu'nda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.