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    • 17.04.2021 09:31
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    SON DAKİKA: Galatasaray'da "seks partisi" krizi sonrası yöneticiler resmen açıkladı: İstifa edin!

    Son dakika haberi! Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in futbolcular ve teknik direktör ’i hedef alan sözlerinin ardından flaş bir gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticilerin Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı görüşmenin tüm detayları ortaya çıktı. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ile ise dün gece yaptıkları açıklamada bu iddiaları doğruladılar. Öte yandan 2 maçlık cezası biten FatihTerim'in Galatasaray'ın bugün oynayacağı Göztepe maçı sonrası açıklama yapması bekleniyor. İşte Cimbom'da yaşana seks partisi krizi sonrası yaşanan son gelişmeler.

    Yöneticiler resmen açıkladı: İstifa edin!

    Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrası ortaya çıkan "seks partisi" krizinin ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve son dönemdeki söylemleri camiada büyük krize yol açarken Türk Telekom Stadyumu'nda yöneticiler bir araya geldi. Başkan Mustafa Cengiz aldığı kararı yöneticilere iletti. İşte Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplantının tüm ayrıntıları...



    O SÖZLERİ TEPKİ TOPLAMIŞTI
    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son dönemdeki söylemleri ile Sarı Kırmızılı camiada büyük bir krize yol açtı. İlk olarak GS TV'de futbolcular için "Futbolcular şeref ve haysiyetlerini hatırlasınlar" cümlesini kuran Cengiz ardından Ryan Donk için "Donk'un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" ifadelerini kullanarak büyük tepki almıştı.


    OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
    Kamuoyunda Mustafa Cengiz için istifa çağrıları yer alırken Sarı Kırmızılı kulübün başkanı ve beraberindeki yöneticiler dün Türk Telekom Stadyumu'nda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.



        İSTİFA TALEBİ
        Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, önce kulüp televizyonundan futbolcuların haysiyetlerini sorgulaması, ardından da GSYİAD'ın 12 Temmuz'daki töreni sonrasında 20 kişilik gruba yaptığı konuşmaların haber olması ortalığı karıştırdı. Türk Telekom Stadı'nda dün olağanüstü toplanan yönetim, Başkan Cengiz'i istifaya çağırdı.


        CENGİZ'LE KRİTİK GÖRÜŞME
        2. başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, yöneticilerden Mahmut Recevik, Okan Böke, Ömer Cansever ve Dilek Kutlu ile Sportif AŞ yönetimindeki Oytun Özer, Başkan Mustafa Cengiz ile kritik bir konuşma yaptı.



        'YANINDA DEĞİLİZ'
        Kamuoyuna yansıyan bu konuşmaların hem Galatasaray'a hem de kendisine zarar verdiğini dile getiren 8 yönetici, "Yaptığınız açıklamalar ve son gelişmeler, sağlığınıza ve Galatasaray'a zarar veriyor. İstifa etmeniz en doğru karar olacaktır. Aksi takdirde bundan sonra yanında değiliz" dedi.



            'YENİDEN ADAY OLACAĞIM'
            Başkan Cengiz ise, kendisine iletilen bu mesaja, "Sağlığım yerinde... Yeniden aday olacağım. Bu kararımdan da kimse beni vazgeçiremez. Sonuna kadar savaşacağım" ifadesini kullandı.



            RECEVİK VE BÖKE 1. AĞIZDAN DOĞRULADI
            Yapılan toplantıda bizzat bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Recevik ile Okan Böke de yaptıkları açıklamayla konuşulanları doğruladılar Recevik ve Böke toplantıda konuşulanları böyle açıkladı.



            'CENGİZ'E İSTİFA ETMESİNİ ÖNERDİK'
            Galatasaray Yönetim Kurulu Üye Mahmut Recevik toplantıda yaşananları şöyle anlattı; 'Bugünkü toplantıda 7 yönetici, Başkan Mustafa Cengiz'e istifa etmesini önerdik. Salı günü başkanın TV'deki konuşmaları beğenmediğimiz bir tutumdu. Pazartesi günü bir dernekte yaptığı konuşmalar ve bunların gazeteye yansıması da rahatsız ediciydi.'



                'BİR ADAY ÇIKARSA O DA ALBAYRAK OLUR'
                'Mustafa Cengiz ise istifa etmeyeceğini, aday olacağını ve seçimi kazanacağını söyledi. Ben de kendisine seçim kazanmasının mümkün olmadığını söyledim. Diğer yönetici arkadaşlarımın da görüşleri benimle aynı. Yönetimin içinden bir aday çıkarsa o isim Abdurrahim Albayrak olur diye düşünüyorum. Diğer yönetici arkadaşlar Okan, Dilek, Kaan, Emre hepimiz aynı şeyi söyledik ama istifaya ikna edemedik Başkanı. '

                BÖKE: 'G.SARAY İÇİN KORKUYORUM'
                Milliyet'in haberine göre, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Okan Böke ise şu ifadeleri kullandı; 'Bu saatten sonra inşallah işleyiş bozulmaz. Böyle bir toplantı yaşandıktan sonra inşallah şubeler hakkında verdiğimiz kararlara veto gelmez. Ben Galatasaray için korkuyorum. Başkana artık konuşmamasının iyi olacağını söyledik. O da bize önce "daha sert konuşacağım" dedi, daha sonra da "artık konuşmayacağım" dedi. Ben bir şey anlamadım.' dedi.


                ACAR DA İSTİFAYA DAVET ETTİ
                Toplantıda yer almayan Dorukhan Acar'ın da arkadaşları gibi düşündüğü ve bunu Başkan Mustafa Cengiz'e ilettiği öğrenildi. Yönetimin bu çıkışının Başkan Cengiz tarafından nasıl değerlendirileceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



                    TÜM GÖZLER SAAT 21.00'DA
                    Yaşananlar karşısında sessizliğini koruyan Fatih Terim 2 maçlık cezasının tamamlanması sonrası bugün Göztepe deplasmanında kulübede olacak. Tecrübeli teknik adamın maç sonu yapacağı konuşma merakla bekleniyor.

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                    Haberler Spor SON DAKİKA: Galatasaray'da "seks partisi" krizi sonrası yöneticiler resmen açıkladı: İstifa edin!