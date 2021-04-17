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    • 17.04.2021 19:08
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    Son dakika: Teknik Direktörü 'den olay sözler: Galatasaraylılar buna müsaade etmez

    Teknik Direktörü maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. Galatasaray Başkanı 'in açıklamaları sonrası ilk kez konuşan Terim, "Şu çok önemli; Galatasaray'a da Galatasaray'ın değerlerine de sahada formasını ıslatan oyunculara da kimse dokunamaz. Kolay kolay da dokunamaz. İnanıyorum ki aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez."dedi.

    AJANSLAR
    Terim'den olay sözler

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in gündemi sallayan açıklamaları sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk kez konuştu.

    Terim maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği röpoartajda kulüp içindeki sıcak gündemi de değerlendirdi.

    Terim'in açıklamaları şu şekilde:

    Bu güzel stadı kazandıranlara teşekkür etmek lazım. Burada toprak sahada ben Göztepe ile antrenman yapmıştım. Şimdi harika bir stat olmuş, Gürsel ağabeyin adını taşıdığı bu stat hayırlı olsun. Göztepe son haftaların formda ekibi. Ayrıca federasyonda ve milli takımlarda beraber çalıştığım, çok da sevdiğim değerli bir hocaları var, Ünal kardeşim. Göztepe ile uyum içinde devam ediyor.

    OYUNCULARDAN REAKSİYON BEKLİYORUM
    Biz son maçları pek iyi geçmiyoruz. Ama tabii Galatasaray bazı şampiyonluklarına baktığımızda sahaya karakterini koyan ve de vazgeçmeyen bir Galatasaray'dır. Böyle olmasını ümit ediyorum. Biz bunları yaparak başarıları elde ettik. Bugün de oyunculardan reaksiyon bekliyorum.

    HEPİMİZ İÇİN KÖTÜ BİR HAFTAYDI
    Hepimiz için kötü bir haftaydı. Puan kyıplarından ötürü hepimiz üzgünüz. Galatasaray böyle durumlarda asla vazgeçmez ve karakter koyar. Tüm başarıların altında bu yatıyordur Galatasaray'da. Matematiksel şansı devam ediyorsa Galatasaray'da ümit var demektir. Böyle bir reaksiyon bekliyorum. Bunu da çok zaman yaptık. Bazı konuları herkes merak ediyor, biliyorum. Galatasaray şampiyonluklar kazanabilir, kaybedebilir. Bunlar olur ama Galatasaray irtifa kaybedemez.

        Galatasaray itibarının zedelenmesine müsade etmez. Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılma durumuna düşmez. Diyeceğim odur ki Galatasaray'a kimse kendi istediği gibi dokunamaz. Bizim için bunlar önemli şeylerdir. Dünyanın her yerinde ismim nereye yazılmışsa yanına Galatasaray yazılmış. Kendimi herhangi bir sıradan antrenör gibi görmüyorum. Ben milyonlarca Galatasaraylının da böyle düşünmediğini hem biliyorum hem de hissediyorum.

        GALATASARAYLILAR BUNA MÜSAADE ETMEZ
        Benim sicil numaram 7446. Divan üyesiyim. Bu ne demektir? Ben hareket halindeki trene yoldan binmedim. Ortasından seyretmeye gittiğim bir filme de yorum yapmıyorum. Ben futbolla ilgili yorumlar yapıyorum. Şu çok önemli; Galatasaray'a da Galatasaray'ın değerlerine de sahada formasını ıslatan oyunculara da kimse dokunamaz. Kolay kolay da dokunamaz. İnanıyorum ki aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez.

        CENGİZ NE DEMİŞTİ?
        Takımla ilgili sert açıklamalar yapan Mustafa Cengiz, Galatasaraylı oyuncuların sahada ruhlarını koymadıklarını ve şerefleri ve onurları için oynaması gerektiğini ifade etmişti.

        Cengiz, "Bizim önümüzde daha 7 maç var. 21 puan var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İpler Galatasaray'ın elinde. Yedlin orada sakatlandığında başında en az 10 futbolcu olmalıydı. Golümüz verilmediğinde sahanın altını üstünü getirmemiz gerekiyordu. G. Saray'ın ayağa kalkması lazım. Özellikle futbolcularımızın şerefleri ve onurları için oynaması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

        Ayrıca Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar sonrası Mustafa Cengiz futbolcuları ve Teknik Direktör Fatih Terim'i suçlayan açıklamalar yapmış, "Donk'un seks partilerinden bıktık." diyerek kulüp içinde yaşanan krizi ortaya çıkarmıştı.
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        Haberler Spor Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den olay sözler: Galatasaraylılar buna müsaade etmez