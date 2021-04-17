Galatasaray itibarının zedelenmesine müsade etmez. Galatasaray kendi hakkında dışarıda kolayca dedikodu yapılma durumuna düşmez. Diyeceğim odur ki Galatasaray'a kimse kendi istediği gibi dokunamaz. Bizim için bunlar önemli şeylerdir. Dünyanın her yerinde ismim nereye yazılmışsa yanına Galatasaray yazılmış. Kendimi herhangi bir sıradan antrenör gibi görmüyorum. Ben milyonlarca Galatasaraylının da böyle düşünmediğini hem biliyorum hem de hissediyorum.

GALATASARAYLILAR BUNA MÜSAADE ETMEZ

Benim sicil numaram 7446. Divan üyesiyim. Bu ne demektir? Ben hareket halindeki trene yoldan binmedim. Ortasından seyretmeye gittiğim bir filme de yorum yapmıyorum. Ben futbolla ilgili yorumlar yapıyorum. Şu çok önemli; Galatasaray'a da Galatasaray'ın değerlerine de sahada formasını ıslatan oyunculara da kimse dokunamaz. Kolay kolay da dokunamaz. İnanıyorum ki aynı zamanda Galatasaraylılar da buna müsaade etmez.