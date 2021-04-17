Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in gündemi sallayan açıklamaları sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk kez konuştu.
Terim maç öncesi yayıncı kuruluşa verdiği röpoartajda kulüp içindeki sıcak gündemi de değerlendirdi.
Terim'in açıklamaları şu şekilde:
Bu güzel stadı kazandıranlara teşekkür etmek lazım. Burada toprak sahada ben Göztepe ile antrenman yapmıştım. Şimdi harika bir stat olmuş, Gürsel ağabeyin adını taşıdığı bu stat hayırlı olsun. Göztepe son haftaların formda ekibi. Ayrıca federasyonda ve milli takımlarda beraber çalıştığım, çok da sevdiğim değerli bir hocaları var, Ünal kardeşim. Göztepe ile uyum içinde devam ediyor.
OYUNCULARDAN REAKSİYON BEKLİYORUM
Biz son maçları pek iyi geçmiyoruz. Ama tabii Galatasaray bazı şampiyonluklarına baktığımızda sahaya karakterini koyan ve de vazgeçmeyen bir Galatasaray'dır. Böyle olmasını ümit ediyorum. Biz bunları yaparak başarıları elde ettik. Bugün de oyunculardan reaksiyon bekliyorum.
HEPİMİZ İÇİN KÖTÜ BİR HAFTAYDI
Hepimiz için kötü bir haftaydı. Puan kyıplarından ötürü hepimiz üzgünüz. Galatasaray böyle durumlarda asla vazgeçmez ve karakter koyar. Tüm başarıların altında bu yatıyordur Galatasaray'da. Matematiksel şansı devam ediyorsa Galatasaray'da ümit var demektir. Böyle bir reaksiyon bekliyorum. Bunu da çok zaman yaptık. Bazı konuları herkes merak ediyor, biliyorum. Galatasaray şampiyonluklar kazanabilir, kaybedebilir. Bunlar olur ama Galatasaray irtifa kaybedemez.