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    Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'de bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Yukatel Denizli-, 16.00'da ise - maçları oynanacak. Maçlar beIN Sports'tan yayınlanacak.

    Ligde 2 maç daha var

    Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Yukatel Denizli-BŞ Bld Erzurumspor, 16.00'da ise Yeni Malatya- Aytemiz Alanya maçları oynanacak. Maçlar beIN Sports'tan yayınlanacak.

    EFES-FENER MAÇI ERTELENDİ
    ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanması gereken maç Covid-19 vakaları sebebiyle ertelendi. Maçın yeni tarihi açıklanmadı.

    VAKIFBANK KUPAYI ALDI
    Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun şampiyonu VakıfBank şampiyonluk kupasını aldı. Playoff final serisinin en değerli oyuncusu VakıfBank'tan Isabelle Haak seçildi.

        FENER'DE SON KARAR CISSE
        Maç         maç strateji belirleyen Emre Belözoğlu Luiz Gustavo'yu Başakşehir maçının 11'ine aldı. Santrforda mevkinde ise 11'de Papiss Cisse başlayacak.

        FENERBAHÇE'DEN BURUK VEDA
        Basketbol FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Rus ekibi Ekaterinburg'a 88-84 yenilerek final şansını kaybetti. Maçın ilk yarısını da Ekaterinburg 55-48 önde tamamladı. F.Bahçe'de Iagupova 26, Sabally 20, McBride 12 sayı ile oynarken, Ekaterinburg'da Quigley 27, Griner 16 sayı attı.

        SİVAS'TAN HARİKA DÖNÜŞ
        Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Ev sahibi Gençlerbirliği maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatsa da konuk ekip Sivasspor 2. yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı ve maçı kazanmayı başardı. Gençlerbirliği'nin gollerini 25'de Diego, 37'de Johansson atarken, Sivas'ın gollerini 78'de Felix, 83'de Kayode ve 90+3'te Polomat (k.k.) kaydetti.

            KAYSERİ EVİNE PUANLA DÖNDÜ
            Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Konya maçın genelinde daha çok pozisyon bulsa da Kayseri hata yapmadı ve maçta gol olmadı.

            ÇAYKUR RİZE 3 ATTI 3 ALDI
            Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Rize'nin gollerini İsmail, Boldrin ve Sabo kaydetti. Antalya'nın golleri Veysel ve Naldo'dan geldi.

            GALATASARAY ZORLU GÖZTEPE SINAVINDA
            Zirve             yarışında Beşiktaş'ın gerisinde kalan Cimbom bugün Göztepe deplasmanında çok zorlu bir sınav verecek. 19.00'da başlayacak maçta Fırat Aydınus düdük çalacak. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Yedlin, Linnes, Falcao, Covid testi pozitif olan Mohamed ile cezalı Donk ve Babel forma giyemeyecek.

                FORVETTE TERCİH OĞULCAN
                Terim, Falcao ve Mohamed'in yokluğunda forvette Oğulcan'a görev verecek. Başarılı hoca, Halil Dervişoğlu'nu kulübede oturtacak.

                2.5 YIL SONRA FIRAT AYDINUS
                MHK bugün ve yarın oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. 2.5 yıl aradan sonra Galatasaray'ın bir maçına atanan Fırat Aydınus, Göztepe karşılaşmasını yönetecek.

                TRABZON ARTIK '3' İSTİYOR!
                Son 3 maçından da beraberlikle ayrılan Trabzonspor bugün Hatayspor'u konuk edecek. 16.00'daki maçı Zorbay Küçük yönetecek. Sakatlığı süren Ekuban ve Yunus ile cezalı Hugo forma giyemeyecek.

                    VE ABDÜLKADİR ÖMÜR GERİ DÖNÜYOR
                    19 Ocak'ta sakatlanan Abdülkadir Ömür, Hatay maçıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. Kadroya alınan yıldız futbolcunun 2. yarı forma giymesi bekleniyor.
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                    Haberler Spor Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)