Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Yukatel Denizli-BŞ Bld Erzurumspor, 16.00'da ise Yeni Malatya- Aytemiz Alanya maçları oynanacak. Maçlar beIN Sports'tan yayınlanacak.
EFES-FENER MAÇI ERTELENDİ
ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında bugün Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanması gereken maç Covid-19 vakaları sebebiyle ertelendi. Maçın yeni tarihi açıklanmadı.
VAKIFBANK KUPAYI ALDI
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun şampiyonu VakıfBank şampiyonluk kupasını aldı. Playoff final serisinin en değerli oyuncusu VakıfBank'tan Isabelle Haak seçildi.