Ligde 2 maç daha var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

KAYSERİ EVİNE PUANLA DÖNDÜ

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Konya maçın genelinde daha çok pozisyon bulsa da Kayseri hata yapmadı ve maçta gol olmadı.