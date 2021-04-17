Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
"Oyuna iyi başladık, birçok kornerle beraber. Muslera'ya top değmeden gol yedik, yalnız golü de güzel yedik inkar etmemek lazım.
İyi reaksiyon gösterdik düşüncesindeyim, pas ve toplu oyunu iyi oynadık. Gedson ve Feghouli yerleşimleri, saha rotasyonları arkasını manipüle etme imkanı verdi. Kerem solda oynamasına rağmen 2 golünü sağdan attı.
Oynadığımız sistem Kerem ve Halil'e uygun oldu. Oyunun kontrolünü maç boyunda kaybetmedik. Zaman zaman baskıyı denedik onda da başarılı olduk. Daha doğru yapabilirsek çok memnun olaacağım.
3 PUAN DOĞRU ZAMAN VE YERDE GELDİ
Saracchi'ye bol yer verdik, oyunu genişletmesi için. Golde markaj yapmamamız büyük hata, ondan sonra pozisyon vermedik. Oyun içerisinde Göztepe'nin işlerini zorlaştırdık. Hücum oyuncuları çok kabiliyetli, kolay olmayacaktı ama 2 farkı erken bulsak farklı olabilirdi. 3 puan doğru zaman ve yerde geldi.