Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.04.2021 22:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2021 22:37
    ABONE OL

    'yi 3 golle geçen 'da : Ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum

    'in 35. haftasında deplasmanda ile karşılaştı ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Terim, "Böyle baktığımızda bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum. Ama o arada da Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Açıkçası kendimi üzüyorum. Ama unutulmamalı ki ben de insanım. Bir daha yutkunuyorum" dedi.

    Fatih Terim yumruk gösterdi

    Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

    İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

    "Oyuna iyi başladık, birçok kornerle beraber. Muslera'ya top değmeden gol yedik, yalnız golü de güzel yedik inkar etmemek lazım.

    İyi reaksiyon gösterdik düşüncesindeyim, pas ve toplu oyunu iyi oynadık. Gedson ve Feghouli yerleşimleri, saha rotasyonları arkasını manipüle etme imkanı verdi. Kerem solda oynamasına rağmen 2 golünü sağdan attı.

    Oynadığımız sistem Kerem ve Halil'e uygun oldu. Oyunun kontrolünü maç boyunda kaybetmedik. Zaman zaman baskıyı denedik onda da başarılı olduk. Daha doğru yapabilirsek çok memnun olaacağım.

    3 PUAN DOĞRU ZAMAN VE YERDE GELDİ

    Saracchi'ye bol yer verdik, oyunu genişletmesi için. Golde markaj yapmamamız büyük hata, ondan sonra pozisyon vermedik. Oyun içerisinde Göztepe'nin işlerini zorlaştırdık. Hücum oyuncuları çok kabiliyetli, kolay olmayacaktı ama 2 farkı erken bulsak farklı olabilirdi. 3 puan doğru zaman ve yerde geldi.

        Sezon sonuna kadar daha iyi gideceğimize inanıyorum. Daha istekliydik, daha istekli bir Galatasaray vardı. O da sahaya yansıdı, oyuncularımı tebrik ediyorum ve Göztepe'ye başarılar diliyorum.

        40 yıla yakın hizmet etmişim ben kulübüme, bazen kendimi cezalandırıyorum oyuncularıma 3 gün izin verdiğim zaman.

        BEN DE YUMRUKLARIMI SIKIYORUM

        Benim şöyle bir üçgenim var. Galatasaray, aile ve sevdiklerim. Ben 50 yıldır bu üçgen içindeyim.

        Ben de kırılabilirim, üzülebilirim. Böyle baktığımızda bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum. Ama o arada da Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Açıkçası kendimi üzüyorum. Ama unutulmamalı ki ben de insanım ben de kırılabilirim, üzülebilirim. Bir daha yutkunuyorum"

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Göztepe'yi 3 golle geçen Galatasaray'da Fatih Terim: Ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum