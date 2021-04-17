Ben de kırılabilirim, üzülebilirim. Böyle baktığımızda bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum, yutkunuyorum. Ama o arada da Galatasaraylılara verdiğim söz aklıma geliyor. Açıkçası kendimi üzüyorum. Ama unutulmamalı ki ben de insanım ben de kırılabilirim, üzülebilirim. Bir daha yutkunuyorum"

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