Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
KEREM AKTÜRKOĞLU HAT-TRICK YAPTI
9. dakikada Fousseni Diabate'nin golüyle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, ilk yarıyı 19. ve 39. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 üstün tamamladı.
İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 3-1 üstünlük kuran Galatasaray, müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.
AKTÜRKOĞLU'NUN 6. GOLÜ
Süper Lig'de daha önce Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü maçlarında birer golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, Göztepe karşılaşmasında üç gol birden atarak bu sezon 6. golüne ulaştı.
Kerem Aktürkoğlu, en son Anagold 24Erzincanspor formasıyla Artvin Hopaspor maçında hat-trick yapmıştı.
2016'DAN SONRA BİR İLK
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da 2016 yılından bu yana bir ilki yaşadı. Sarı kırmızılılarda hat-trick yapan son Türk oyuncu Yasin Öztekin olmuştu. O tarihten bu yana bir maçta 3 gol atan ilk Türk oyuncu oldu.