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    • 17.04.2021 23:21
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    'ın genç yıldızı Göztepe karşısında hat-trick yaptı!

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların golleri genç yıldız 'ndan geldi. Sarı-kırmızılılar bu sezon ilk kez geriye düştükleri bir maçtan galip gelmesini bildi. Ayrıca Kerim Aktürkoğlu Galatasaray'da 2016 yılından bu yana ilk kez bir maça 3 gol atan Türk oyuncu oldu.

    takvim.com.tr
    Aktürkoğlu şov yaptı

    Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

    KEREM AKTÜRKOĞLU HAT-TRICK YAPTI
    9. dakikada Fousseni Diabate'nin golüyle 1-0 öne geçen Göztepe karşısında Galatasaray, ilk yarıyı 19. ve 39. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 üstün tamamladı.

    İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 3-1 üstünlük kuran Galatasaray, müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.

    AKTÜRKOĞLU'NUN 6. GOLÜ
    Süper Lig'de daha önce Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve MKE Ankaragücü maçlarında birer golü bulunan Kerem Aktürkoğlu, Göztepe karşılaşmasında üç gol birden atarak bu sezon 6. golüne ulaştı.

    Kerem Aktürkoğlu, en son Anagold 24Erzincanspor formasıyla Artvin Hopaspor maçında hat-trick yapmıştı.

    2016'DAN SONRA BİR İLK
    Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da 2016 yılından bu yana bir ilki yaşadı. Sarı kırmızılılarda hat-trick yapan son Türk oyuncu Yasin Öztekin olmuştu. O tarihten bu yana bir maçta 3 gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

        TOPU EVE GÖTÜRÜYOR
        Karşılaşmada hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun maç topunu eve götürdüğü öğrenildi.

        Peki Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu kimdir?

        KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
        21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu.

        Bu sezon Erzincan ekibinde etkili bir performans sergileyen Kerem, 17 gol ve 1 asist üretti. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. 1.73 boyundaki futbolcu, 2 kez terlettiği Türkiye U19 Milli Takımı formasıyla 1 gol attı. TFF'nin 2'inci, 3'üncü ve Bölgesel Amatör Ligleri tescil etmesiyle serbest kalan 22 yaşındaki kanat oyuncusu kariyerine Galatasaray'da devam ediyor.
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