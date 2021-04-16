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    • 16.04.2021 19:24
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    'da şok üstüne şok gelişmeler yaşanıyor: Başkanın istifasını isteyeceklerdi... toplantıya katılmadı

    'da sular durulmuyor... Başkan 'in futbolcular ve teknik direktör ’i hedef alan sözlerinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. İkinci Başkan ve Başkan Yardımcısı ’ın girişimleriyle olağanüstü toplanan yönetim, Başkan Mustafa Cengiz’e ‘artık bırak’ çağrısı yapacaktı. Ancak Cengiz şok bir kararla toplantıya katılmadı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Bomba atsan böyle zarar vermez!

    Galatasaray'da şok üstüne şok gelişmeler yaşanıyor. Başkan Mustafa Cengiz'in üst üste hedef alan açıklamalarının ardından Sarı-Kırmızılılar'da sular durulmuyor.




    Yaşananlardan son derece rahatsız olan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın girişimleriyle yönetim dün olağanüstü toplandı. Alınan bilgilere toplantının amacı, Başkan Mustafa Cengiz'e 'artık bırak' çağrısı yapmaktı. Hatta uzun süredir yönetim toplantılarına katılmayan Okan Böke, Ömer Cansever ve Dorukhan Acar gibi isimler de Cengiz'e tepkisini dile getirmek için soluğu Türk Telekom Stadı'nda aldı.



    Ancak Başkan Cengiz şok bir kararla toplantıya katılmadı.

    Cengiz'in kendisine gösterilecek olan tavırdan haberdar olduğu için böyle bir karar aldığı vurgulandı. Başkan olmadan yapılan toplantıda seçime kadar izlenecek olan yol haritasının masaya yatırıldığı öğrenildi.




        "BAŞKAN NE YAPMAK İSTİYOR ANLAMIYORUZ"
        Bazı yöneticiler "Başkan ne yapmak istiyor anlamıyoruz. Kulübün içine bomba atsan böyle zarar verilmez" dediler...

        İSTİFA KONUSU
        Başta Albayrak ve Günay olmak üzere yöneticilerin önümüzdeki günlerde Başkan Cengiz ile bir araya gelerek 'istifa' konusunu bir kez daha gündeme getireceği belirtildi.



        ALBAYRAK TAKIMLA BİRLİKTE İZMİR'E GİTTİ
        Bugünkü şok gelişmenin ardından Galatasaray tam anlamıyla paramparça oldu. Futbolcular ve Fatih Terim'in ardından yöneticiler de Başkan Mustafa Cengiz'e sırtını dönerken, önümüzdeki günlerde yaşanacak yeni olaylar merakla bekleniyor.

        Toplantının ardından Abdürrahim Albayrak takımla birlikte İzmir'e gitti.
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        Haberler Spor Galatasaray'da şok üstüne şok gelişmeler yaşanıyor: Başkanın istifasını isteyeceklerdi... Mustafa Cengiz toplantıya katılmadı