





"BAŞKAN NE YAPMAK İSTİYOR ANLAMIYORUZ"

Bazı yöneticiler "Başkan ne yapmak istiyor anlamıyoruz. Kulübün içine bomba atsan böyle zarar verilmez" dediler...



İSTİFA KONUSU

Başta Albayrak ve Günay olmak üzere yöneticilerin önümüzdeki günlerde Başkan Cengiz ile bir araya gelerek 'istifa' konusunu bir kez daha gündeme getireceği belirtildi.