Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020 için geri sayım sürerken, A Milli Takım'ın başında A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele edecek Şenol Güneş, Sabah'ın sorularını yanıtladı. Takımına dair tespitlerini yapıp, planlarını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Şampiyonası'ndaki şansımızı ve gündemi değerlendirdi. İşte Güneş'in gündem yaratacak açıklamalarının ilk bölümü...
İLK MAÇTA GRUBU KARIŞTIRIRIZ
- Rakiplerimiz İtalya, Galler, İsviçre... Kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? A Grubu'nda ne yaparız ve rakipler için yorumunuz nedir?
"FIFA sıralamasına baktığınız zaman rakiplerimizin hepsi bizden daha iyi durumda. Biz de FIFA sıralamasında yükselmek için uğraşıyoruz. İtalya diğer rakiplere göre bir tık daha güçlü görünüyor. Enteresan bir gruptayız. Her türlü sonuç çıkabilir. Bunun için ilk maçta alacağımız sonuç önemli. Beraberlik ve galibiyetimiz grupta bazı karışıklıklara sebep olabilir. İnşallah öyle olur. 3'ü de zor maç olacak. Grupta '4. kim olur?' dersek, kimse bir şey söyleyemez. Hatta İtalya bile olabilir. Galler de iyi takım. Oyuncuları üst seviye liglerde ve çıkıştalar. İsviçre de keyifli futbol oynuyor, biz de öyleyiz. İtalya da iyi yol aldı. Birinci ve ikinci gruptan çıkıyor. 3. en iyi takımın da gruptan çıkma şansı var."
4 PUAN BİZE YETEBİLİR
Avrupa Şampiyonası'na dair sizin kafanızdaki hedef nedir?
"Grupta 5-6 puan büyük avantaj ama 4 puan bile çıkarabilir. Tabii ki gruptan çıkmak istiyorum ama iyi oyunla, güzel futbolla çıkmak istiyorum. Futbolda iniş-çıkışlar olabilir ancak biz akılda kalıcı, coşkulu, tutkulu, sevimli bir takım olmak istiyoruz. Kendimizi aile takımı olarak görüyoruz. O hissi tüm dünyaya geçirmek istiyoruz. Hem ülke futbolunu hem de ülkeyi tanıtmak istiyoruz. Kıran kırana, coşkulu, cesur, inançlı bir takım görüntüsü çizmek istiyoruz. Bu oyun bizi gruptan çıkardığı zaman ana hedefimize ulaşacağız. Ondan sonra da her tur atlama bizim için başarıdır. Ben bu ekibin Dünya Kupası'na da katılarak görevini çok iyi yapacağını düşünüyorum. Bunların hepsi bir imtihan olacak oyuncular için."