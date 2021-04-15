



PANDEMİ BELİRLEYECEK

Düşüşler olursa, aileleri de alarak kampta birlikte 1 hafta-10 günlük bir süreç geçireceğiz. Tabii ki bunda pandemi koşulları da belirleyici olacak. Dolayısıyla ana bölüm hazırlık maçlarıyla birlikte başlayacak. Mayıs'ın 27 ve 30'unda maçlarımız var. Haziran'ın 2'sinde Almanya'daki kamp yerine gideceğiz. Ayın 10'unda da İtalya'ya gideceğiz. Sonra da Azerbaycan'a gidip iki maçımızı oynayacağız. Pandemi nedeniyle bazı şeyler değişebilir. Belki bazı maçların yeri değişebilir, kayabilir."



KENDİMİ BİLE SORUMLU HİSSEDİYORUM!

- Beşiktaş'ta Cenk Tosun talihsiz bir sakatlık yaşadı. Dönüşünün 2022'yi bulabileceği söyleniyor.. Duyduğunuz an ne hissettiniz?

"Çok üzüldüm. Sadece ben değil, tüm futbolseverlerin içinin cız ettiğini düşünüyorum. Yetenekli ve güçlü karakteri olan bir oyuncu. Çok büyük katkılar yaptı, hem kulüp bazında hem de Türkiye'ye kattıklarıyla büyük bir değer. Ziyaret ettim ameliyattan sonra.. Psikolojisi iyi. Bu tip sakatlıkları aşabilecek, hayata olumlu bakan bir oyuncu. Başta üzüldü ancak çözümün üzülmekten değil, ne yapacağını düşünmekten geçtiğini biliyor. İyi bir ameliyat geçirdi. Yeniden dönüş yapmak için kendini hazırlıyor. Bu sakatlıkta zemin çok konuşuldu. Ancak ben kendimi bile sorumlu hissediyorum. Sakatlık sonrası kısa bir çalışma yaptı, oynamadan Milli Takım'a geldi ve virüse yakalandı kampta. Bu sakatlığa zeminin yanı sıra yaşadığı hastalık, beslenmesi, uzun süre maç oynamaması, hepsi sebep olabilir. Herkes kendine pay almalı durumdan."



YENİ ARAYIŞLARIMIZ VAR

Milli Takım'da Cenk'in yerini nasıl dolduracaksınız? Burak ve Cenk'ten sonra Kenan, sonra Enes geliyor. Sürpriz bir isim olabilir mi?

"Tabii ki yeni arayışlarımız var. Yurt dışında da arkadaşlarımız var. Ama kendi oyunumuz içinde de arayışlarımız olacaktır. İki forvet de tek forvet de oynayabiliriz. Belki hücumda bir takım varyasyonlar değiştirebiliriz. Oyuncumuzun olmadığı yerlerde oyunla ilgili arayışlarımız da olabilir."