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    • Spor
    • 15.04.2021 Gazete
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    Real Madrid ve Manchester City yarı finalde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta Liverpool’u 3-1 yenen Real Madrid dünkü rövanşta rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve yarı finale çıktı. B.Dortmund’u sahasında 2-1 yenen Manchester City rakibi dün rövanşta da aynı skorla geçti ve son 4 takım arasına adını yazdırdı. Real Madrid yarı finalde Chelsea ile eşleşirken, Manchester City’nin rakibi ise PSG oldu.

    Real Madrid ve Manchester City yarı finalde

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta Liverpool'u 3-1 yenen Real Madrid dünkü rövanşta rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve yarı finale çıktı. B.Dortmund'u sahasında 2-1 yenen Manchester City rakibi dün rövanşta da aynı skorla geçti ve son 4 takım arasına adını yazdırdı. Real Madrid yarı finalde Chelsea ile eşleşirken, Manchester City'nin rakibi ise PSG oldu.

    BEŞİKTAŞ'I KANATLARI UÇURUYOR!
    Kartal'da kanat oyuncuları ligde atılan 70 golün 47'sine katkı verdi. Larin 15 gol 4 asist, Ghezzal 3 gol 14 asist, Nkoudou 4 gol 4 asist ve Gökhan 2 gol 1 asist üretti. Beşiktaş'ta geçen sezon kanatlar 19 gole katkı verdi.

    JOSEF: HERKES BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
    Josef, goal. com'a konuştu. Sambacı, "Çok sayıda kaliteli oyuncumuz var. Bazıları fazla süre alamıyor. Ama her oyuncu bizim için çok önemli" dedi.

        KARTAL'DAN YERLİ STOPER HAMLESİ
        Yeni sezonda yerli stoper takviyesi planlayan Beşiktaş'ta listeye 4 isim alındı. İlk hedef Konya'da oynayan Abdülkerim Bardakçı. G.Birliği'nden Arda, Innsbruck'ten Şefik ve Verona'dan Koray da listede.

        SAMSUN'A BÜYÜK ŞOK
        TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor kümede kalma mücadelesi veren Menemen ile 2-2 berabere kaldı ve üçüncü sıraya düştü. Coureur'la öne geçen Samsun, Mohomed ve Ba'nın gollerine engel olamadı. 90+4'te Veli puanı getirdi. Diğer maçta Adanaspor evinde Akhisar'ı 3-1 yendi.

        HAMAMCIOĞLU'NDAN SERT SÖZLER
        Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, mevcut yönetimi eleştirdi. Hamamcıoğlu, "Sizi bu göreve getiren genel kurula 'vesayet organı' tanımlamasını yaparsanız, bu G.Saray'da karşılıksız kalmaz" ifadesini kullandı.

            G.SARAY'DA SEÇİM TARİHİ 29 MAYIS 2021
            Dün Galatasaray yönetiminden seçim açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

            ÖMER FARUK BEYAZ ARTIK STUTTGART'TA
            Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın transferi konusunda Stuttgart ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Alman ekibi de genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Ömer Faruk Beyaz'ın 2021 yazında takıma katılacağını ve 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, "Transferi bonservissiz yaptığımız için çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.

            BİZİM İÇİN 3 PUAN ZAMANI
            Ligde son 3 maçını beraberlikle kapatan Trabzonspor, Hatay'ı mağlup etmekten başka bir şey düşünmüyor. Abdullah Avcı oyuncularına "İyi futbolumuzu artık galibiyetle taçlandırmalıyız" dedi.

                HUGO: SAHADA ASLA HAKEMLE UĞRAŞMAM
                Rize'de gördüğü kırmızı kart sonrası itiraz etmeden sahadan çıkan ve Cüneyt Çakır'ın teşekkür ettiği V.Hugo, "Asla hakemle uğraşmam" dedi.
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                Haberler Spor Real Madrid ve Manchester City yarı finalde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)