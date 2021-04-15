Real Madrid ve Manchester City yarı finalde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta Liverpool'u 3-1 yenen Real Madrid dünkü rövanşta rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve yarı finale çıktı. B.Dortmund'u sahasında 2-1 yenen Manchester City rakibi dün rövanşta da aynı skorla geçti ve son 4 takım arasına adını yazdırdı. Real Madrid yarı finalde Chelsea ile eşleşirken, Manchester City'nin rakibi ise PSG oldu.
BEŞİKTAŞ'I KANATLARI UÇURUYOR!
Kartal'da kanat oyuncuları ligde atılan 70 golün 47'sine katkı verdi. Larin 15 gol 4 asist, Ghezzal 3 gol 14 asist, Nkoudou 4 gol 4 asist ve Gökhan 2 gol 1 asist üretti. Beşiktaş'ta geçen sezon kanatlar 19 gole katkı verdi.
JOSEF: HERKES BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
Josef, goal. com'a konuştu. Sambacı, "Çok sayıda kaliteli oyuncumuz var. Bazıları fazla süre alamıyor. Ama her oyuncu bizim için çok önemli" dedi.